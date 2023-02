FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken Multi-Asset-Sell-Side-Technologien, und Blue Ocean Technologies (BOT), ein einzigartiges Fintech-Unternehmen für den globalen After-Hours-Handel, haben heute eine Konnektivitätspartnerschaft bekannt gegeben, um den Zugang zu den Sell-Side-Order-Management-Lösungen von FlexTrade für Broker-Dealer-Abonnenten zu erweitern. Im Zuge der Partnerschaft bietet FlexTrade seinen Broker-Dealer-Kunden Zugang zur ATS-Handelsplattform von Blue Ocean für den Handel mit US-Aktien nach Börsenschluss, von 20.00 bis 4.00 Uhr EST, und treibt so die Entwicklung des globalen Rund-um-die-Uhr-Aktienhandels weiter voran.

Brian Hyndman, President und CEO bei Blue Ocean Technologies und Blue Ocean ATS, kommentiert: "Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit einem renommierten Branchenführer wie FlexTrade. Das durchschnittliche Tagesvolumen von Blue Ocean Technologies ist 2023 um 230 gegenüber 2022 gestiegen. Dies bestätigt die Nachfrage für das Angebot, das Anlegern, die ihr Risiko steuern wollen, zusätzliche Wahlmöglichkeiten bereitstellt. Die Expansion ist überwiegend auf Konnektivitätspartnerschaften mit Handelsplattformen wie FlexTrade Systems zurückzuführen. Im Rahmen dieser neuesten Partnerschaft bietet FlexTrade den Nutzern Zugang zu unserem Service Blue Ocean Sessions und unterstreicht damit den Bedarf an neuen Routing-Möglichkeiten, mehr Handelsflexibilität und mehr Transparenz im After-Hours-Handel. Wir freuen uns darauf, unsere Reichweite für Händler weltweit zu vergrößern", fügt er an.

Shane Remolina, Director of Business Development, Sell-Side Trading Solutions bei FlexTrade Systems, ergänzt: "Zu den Zielen von FlexTrade gehört es, unseren Kunden einen überragenden Service und Support in Kombination mit modernsten Funktionen und Funktionalitäten zu bieten. Die Partnerschaft mit Blue Ocean ist ein naheliegender nächster Schritt, um Kunden mit großen Handelsströmen in der APAC-Region zu ermöglichen, in der Nacht-Session von Blue Ocean US-Aktien außerhalb der Börsenzeiten zu handeln. Wir sind sehr erfreut über die Ergänzung der Blue Ocean-Konnektivität zum erstklassigen FlexTrade-Handelsangebot für institutionelle Kunden."

Über Blue Ocean Technologies:

Blue Ocean Technologies, LLC (BOT) ist ein einzigartiges Kapitalmarkt-Fintech-Unternehmen, das globalen Anlegern den außerbörslichen Handel mit US-Werten ermöglicht. Die US-amerikanische Broker-Dealer-Tochtergesellschaft von Blue Ocean Technologies, Blue Ocean ATS, LLC, und ihr Handelssystem Blue Ocean Alternative Trading System (BOATS) handeln derzeit von Sonntag bis Donnerstag, von 20.00 bis 4.00 Uhr morgens ET, Aktien des US National Market System (NMS). Blue Ocean ATS wurde 2019 gegründet und verfolgt das Ziel, den US-Handel über seinen Flaggschiff-Service Blue Ocean Session in einen globalen Handel zu transformieren, der Abonnenten in allen Zeitzonen Zugang und Transparenz außerhalb der traditionellen US-Handelszeiten bietet. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Zugang erhalten können: sales@blueoceanats. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.blueocean-tech.io und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Über FlexTrade Systems Sell-Side Trading Solutions:

FlexTrade Systems ist ein globales Finanztechnologieunternehmen, das die Effizienz des Handels steigert, indem es die komplexen heutigen Handelsabläufe durch die Bereitstellung einer vereinheitlichten Multi-Asset-Sell-Side-Handelsplattform vereinfacht. FlexTrade ist sich seiner geschäftskritischen Rolle bewusst und erreicht dieses Ziel mit einem einzigartigen Service und Support für High-Touch- und Low-Touch-Geschäftsfelder in Segmenten wie Liquidität, Programmhandel, Futures und Optionen, ETF, Swaps und Devisenhandel-Workflows. Ganz gleich, ob Market-Making-, Agentur-, Einzelhandels- oder Eigenhandels-Desk FlexTrade verbessert den gesamten Auftragsmanagement-Lebenszyklus eines Broker-Dealers, vom Auftragseingang über den Handel bis hin zu Middle- und Back-Office-Workflows über eine einzige Technologieplattform.

