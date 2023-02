Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und die Automatisierung von Unternehmensprozessen gab heute eine Partnerschaft mit Boomi bekannt, einem führenden Anbieter von Integrationsplattformen als Service, der für seine Schnelligkeit, Benutzerfreundlichkeit und niedrigen Gesamtbetriebskosten bekannt ist. Durch diese Partnerschaft können Unternehmen die Integration zwischen der robusten Content-Services-Plattform von Laserfiche und On-Premises- und Cloud-Anwendungen wie Salesforce, Workday und Smartsheet vereinfachen, indem sie die Konnektoren von Boomi für über 1.500 Anwendungen nutzen.

"Das vernetzte Unternehmen von heute ist auf einer robusten technologischen Infrastruktur errichtet, welche ein zentralisiertes System zur Erfassung und Überwachung von Prozessdaten erfordert, gepaart mit einer vereinfachten Integrations-Strategie", sagte David Everson, Senior Director of Strategic Solutions bei Laserfiche. "Laserfiche freut sich, ein bewährtes System zur Datenzentralisierung und Prozessautomatisierung in das Boomi Ökosystem einzubringen, das unseren Kunden mehr Geschwindigkeit, größere Agilität und höhere Sicherheit bei der Integration ermöglicht."

Laserfiche unterstützt Unternehmen bei der Erstellung von automatisierten End-to-End-Lösungen, die die Produktivität steigern, mit dem Wachstum expandieren und diese Erfahrungen den Kunden anbieten. Laserfiche-Kunden können jetzt die Vorteile der Boomi-basierten Konnektoren der Enterprise Content Management (ECM)-Plattform für unternehmenskritische Anwendungen nutzen, um die Implementierung der Integration zu beschleunigen, die Lebenszyklen der Integration einfacher zu managen und Zugang zu unternehmensweiten Datenanalysen zu erhalten. Die Partnerschaft zwischen Laserfiche und Boomi ermöglicht es Kunden, Lösungen wie diese zu konfigurieren und zu beschleunigen:

Optimiertes Recruiting und Onboarding neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um Kandidaten schnell über den Einstellungsprozess zu bringen

Senden/Abrufen von Daten an/von gängigen Speichern und Datenbanken für flexiblere Datenabfragen und Berichte

Optimierte Rechnungsverarbeitung für einen Echtzeit-Einblick in die Kreditorenbuchhaltung

Synchronisierung von Kunden-Updates, um dem Unternehmen eine mehr ganzheitliche Sicht auf den Kunden zu ermöglichen

Vereinfachte Authentifizierung für sichere Verbindungen zu Anwendungen

Laut The Forrester Wave: Enterprise iPaaS, Q4 2021, "Da immer mehr Unternehmen Cloud-nativ sind, sind Anwendungen und Daten mehr denn je verteilt. Um diese Erfahrungen und Fähigkeiten für digitale Unternehmen anzubieten, ist eine Integrationsplattform erforderlich, die die ständig wachsende Zahl verteilter Anwendungen und Daten zusammenführt. Darüber hinaus haben die Pandemie und die Quarantäne den Bedarf an der Automatisierung von Unternehmensprozessen beschleunigt und die IT-Abteilung über das hinausgedrängt, was sie anbieten kann. Als Reaktion darauf setzen Unternehmen auf Citizen iPaaS als Tool in ihrer Strategie zur Automatisierung von Geschäftsprozessen."

Das Boomi Technology Partner Program umfasst Unternehmenssoftware für Anwendungen wie CRM, ERP, HRIS und Business Intelligence sowie für Branchen einschließlich Behörden, Bildung, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Fertigung. Boomi stellt Unternehmen eine größere Skalierbarkeit und eine bessere Kontrolle über die Datenorchestrierung zwischen Anwendungstransaktionen zur Verfügung, so dass die Konnektivität expandieren kann, wenn Unternehmen eine breitere Palette von Lösungen einsetzen.

"Wir freuen uns, dass Laserfiche Teil unseres Technologiepartnerschaftsprogramms ist", sagte Reggie Penn, Global Head of Technology Alliances bei Boomi. "Als führendes Unternehmen im Bereich Enterprise Content Management ist Laserfiche eine solide Ergänzung zu unserem Profil von Partnern, die echte Lösungen anbieten, um Unternehmen bei der Lösung ihrer größten Herausforderungen zu helfen. Die Zusammenarbeit zwischen Laserfiche und Boomi versetzt unsere gemeinsamen Kunden in die Lage, die wachsende Nachfrage nach Integrationen zu bewältigen und mit dem zügigen Tempo der Innovation Schritt zu halten."

Erfahren Sie mehr über die Partnerschaft zwischen Laserfiche und Boomi, indem Sie die Laserfiche Website besuchen.

Über Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und die Automatisierung von Unternehmensprozessen. Durch leistungsstarke Workflows, elektronische Formulare, Dokumentenmanagement und Analysen beschleunigt die Laserfiche®-Plattform die Geschäftsabläufe und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern in Niederlassungen auf der ganzen Welt verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

Nehmen Sie Verbindung mit Laserfiche auf:

Laserfiche Blog Twitter LinkedIn Facebook

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230222005011/de/

Contacts:

Linda Domingo

Director, Public Relations, Laserfiche

Linda.domingo@laserfiche.com

562-988-1688 ext. 234