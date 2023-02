Die Angebotsanfrage im Umfang von 25 Millionen Dollar zielt auf die Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen ab, die wegweisende Ernährungssicherheitsprojekte durchführen, mit dem Ziel, die physische und finanzielle Gesundheit unterprivilegierter Gemeinschaften zu steigern

Die Citi Foundation (die "Foundation") kündigte heute ihre allererste Globale Innovation Challenge für die Erweiterung des Wirkungskreises gemeinnütziger Organisationen weltweit an, die innovative Lösungen für die Verbesserung der Ernährungssicherheit entwickeln. Diese einführende Challenge wird 50 Organisationen insgesamt 25 Millionen Dollar für die Unterstützung der Steuerung oder Erweiterung von Ideen und Projekten zu Verfügung stellen, die dieses Problem angehen und die physische und finanzielle Gesundheit von Familien und Gemeinschaften mit niedrigem Einkommen stärken.

Angesichts von 770 Millionen Menschen, die weltweit an derselben Form von Mangelernährung leiden, stellt die Ernährungssicherheit aktuell eine der globalen Krisen dar. Eine neue Studie von Citi Global Perspectives Solutions (GPS) kam zu dem Ergebnis, dass die geschätzten Folgen der Mangelernährung auf die globale Wirtschaft einen Umfang von 3,5 Billionen Dollar pro Jahr haben könnten oder fast 500 Dollar pro Person auf diesem Planeten und zurückzuführen sind auf die Nahrungsmittelpreise auf Rekordniveau und andere makroökonomische Faktoren, die zu sozialen Unruhen, globaler Vertreibung usw. geführt haben.

"Viel zu viele Familien auf der ganzen Welt stehen vor der täglichen Herausforderung, nicht zu wissen, wann und von woher sie ihre nächste Mahlzeit erhalten werden", sagte Brandee McHale, President der Citi Foundation und Head of Citi Community Investing and Development. "Wir verstehen die wirtschaftlichen Faktoren, die zu dieser sich ständig weiter verschärfenden Krise beitragen. Unser Ziel im Rahmen dieser Angebotsanfrage besteht darin, diverse, aufgabenorientierte gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, die in ihren Gemeinschaften damit beginnen, wegweisende, skalierbare Lösungen umzusetzen."

Im Rahmen dieser Angebotsanforderung priorisiert die Citi Foundation Projekte in vier verschiedenen Bereichen:

Zugang: Unterstützung von Bestrebungen für den verbesserten Zugang zu bezahlbaren und gesunden Nahrungsmitteln in Gemeinschaften mit geringem Einkommen.

Unterstützung von Bestrebungen für den verbesserten Zugang zu bezahlbaren und gesunden Nahrungsmitteln in Gemeinschaften mit geringem Einkommen. Bezahlbarkeit: Verbesserung der Bezahlbarkeit von Nahrungsmitteln durch kommunale Finanzierungsanstrengungen, die die finanzielle Belastung von Gemeinschaften mit geringem Einkommen senken.

Verbesserung der Bezahlbarkeit von Nahrungsmitteln durch kommunale Finanzierungsanstrengungen, die die finanzielle Belastung von Gemeinschaften mit geringem Einkommen senken. Verfügbarkeit: Bewältigung von Herausforderungen in der Lebensmittelversorgungskette. Diese führt zu Vorteilen für die Gemeinschaft, z. B. die Schaffung neuer Arbeitsplätze und Firmen.

Bewältigung von Herausforderungen in der Lebensmittelversorgungskette. Diese führt zu Vorteilen für die Gemeinschaft, z. B. die Schaffung neuer Arbeitsplätze und Firmen. Widerstandsfähigkeit: Steigerung der verfügbaren Ressourcen, die es Gemeinschaften mit niedrigem Einkommen ermöglicht, sich effektiver auf Unterbrechungen der Nahrungsmittelversorgung in Krisensituationen vorzubereiten und darauf zu reagieren.

"Die Lebensmittelsicherheitskrise ist eines der dringlichsten Probleme, denen sich unsere Welt heute gegenüber sieht", sagte Liza Henshaw, President, Global Citizen. "Durch unsere 10jährige Partnerschaft mit Citi, auf die wir sehr stolz sind, konnten wir unmittelbar die positiven Wirkungen beobachten, die die Citi Foundation bei der Überwindung der Armut in unterprivilegierten Gemeinschaften erzielte. Diese globale Initiative sorgt für die dringend benötigte Finanzierung eifriger Organisationen, die daran arbeiten, Lebensmittelknappheit mit den innovativen Lösungen, die wir unbedigt brauchen, zu bekämpfen."

Die erste Globale Innovation Challenge baut auf der Erfahrung von Citi und der Foundation bei der Untersützung von Projekten für die Verbesserung der Nahrungsmittelsicherheit auf:

Die Unterstützung von Citi und Citi Foundation hat es No Kid Hungry ermöglicht, seit 2014 hungernden Kindern 300 Millionen Mahlzeiten zur Verfügung zu stellen.

Helfer von Citi haben seit 2017 für U.S. Hunger 1,7 Millionen Mahlzeiten verpackt.

2020, auf dem Höhepunkt der Pandemie, unterstützte die Foundation die COVID-19-Hilfsmaßnahmen des Global FoodBanking Network in Zentral- und Südamerika.

In Asien hat die Unterstützung der Foundation es im Jahr 2020 Think City ermöglicht, eine Partnerschaft mit vier Gemeindeorganisationen in Malaysia aufzubauen, die sicherstellte, dass schutzbedürftige Bevölkerungsteile Nahrungsmittel und Medikamente erhielten.

In Europa half die finanzielle Unterstützung durch die Foundation in jüngster Zeit Crown Agents International Development Frühgeborenen inmitten des Konflikts in der Ukraine Ernährungshilfe zu leisten.

Die Frist für die Registrierung endet am 22. März 2023 um 16 Uhr Eastern Daylight Time. Weitere Informationen über diese Gelegenheit sowie über die Teilnahmeanforderungen und die geografischen Zielgebiete erhalten Sie unter: www.citifoundation.com/challenge

Citi Foundation

Die Citi Foundation setzt sich für die Förderung des wirtschaftlichen Fortschritts und die Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen in Gemeinschaften mit geringem Einkommen weltweit ein. Wir investieren in Projekte zur Verbesserung der finanziellen Inklusion, zur Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten für junge Leute und zur Neugestaltung von Ansätzen für den Aufbau wirtschaftlich dynamischer Gemeinschaften. Der Ansatz der Citi Foundation mit der Bezeichnung "Mehr als Philantropie" nutzt die enorme Expertise von Citi und seiner Mitarbeiter für die Erfüllung unserer Mission und die Erreichung der Meinungsführerschaft und Innovation. Für weitere Informationen dazu besuchen Sie bitte www.citifoundation.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230217005257/de/

Contacts:

Andrew Talbot, Citi Foundation Communications

andrew.talbot@citi.com