Das Unternehmen wächst auf Hunderte von Fachleuten, die internen und externen Kunden einen hohen Mehrwert liefern

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, feiert erfolgreiche 10 Jahre Geschäftstätigkeit in Indien.

Rimini Street India wurde 2013 unter der Leitung des Geschäftsführers Raju Gadiraju eröffnet, der über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Software-Dienstleistungen und Unternehmensentwicklung verfügt und zuletzt für seine herausragende Führungsleistung während der Pandemie ausgezeichnet wurde. Das 2005 gegründete Unternehmen Rimini Street eröffnete seine Niederlassung in Indien, um die Skalierung und Expansion zu ermöglichen und die Unternehmensabläufe zu straffen.

Die Region hat sich als Kompetenzzentrum für Spitzentalente erwiesen und Hunderte von qualifizierten Fachleuten in das globale Unternehmen Rimini Street geholt. Von den Büros in Hyderabad und Bengaluru aus bieten die Teammitglieder eine breite Palette kritischer, strategischer und wirkungsvoller Dienstleistungen für interne und externe Kunden von Rimini Street an, einschließlich:

Globale Unterstützung

Globale steuerliche, rechtliche und regulatorische Entwicklung

Kundeneinbindung und Archivierungsdienste

Beratungsdienste

Managed Services und AMS-Erweiterungen

IT, Sicherheit, Finanzen, Recht, Marketing und andere unternehmensunterstützende Dienstleistungen

Rimini Street India wirbt führende Talente in der Region über einzigartige Programme an, die darauf ausgerichtet sind, Menschen zu fördern und zu entwickeln, die unermüdlich an ihrer Mission arbeiten, "außergewöhnliche Technologielösungen durch außergewöhnliche Talente" anzubieten.

Das breite Angebot an Initiativen, bei denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen, einschließlich der Einführung einer Vier-Tage-Woche, einer Vielzahl von Teamsportaktivitäten, der Anerkennung der kulturellen Vielfalt der Belegschaft, der Hervorhebung der Beiträge des Einzelnen, der frühzeitigen Talentförderung, und eine robuste Philanthropie-Initiative, die Kinder mit verschiedenen Behinderungen durch Bildung und Mentorenschaft finanziell unterstützt, macht Rimini Street India zu einem herausragenden Arbeitgeber, der sich ständig weiterentwickelt und einen Arbeitsbereich neu gestaltet, der als Great Place to Work® ausgezeichnet wurde.

Zur Feier des 10-jährigen Erfolgs der indischen Niederlassung veranstaltete Rimini Street einen Familientag für die Teammitglieder von Rimini Street India und ihre Gäste, mit Jahrmarktspielen, Live-Unterhaltung mit lokalen Kolleginnen und Kollegen, einer Preisverleihung, köstlichen Speisen und besonderen Auftritten von Führungskräften des Unternehmens, einschließlich des Chief Executive Officer und Mitbegründers von Rimini Street, Seth Ravin.

"Rimini Street India beherbergt außergewöhnliche Talente, die für unser Unternehmen und unsere Kunden einen hohen Wert und gute Ergebnisse erzielt haben und weiterhin erzielen. Ich bin sehr stolz auf das, was wir hier gemeinsam errichtet haben, auf die Befähigung unserer Kunden und den bedeutenden Einfluss, über den wir in der Branche verfügen", sagte Ravin. "Wir planen, das Wachstum und die Expansion von Rimini Street India fortzusetzen und sind gespannt darauf, was das nächste Jahrzehnt für die Region bringen wird."

Erfahren Sie mehr über die preisgekrönte Kultur und die Karrieremöglichkeiten von Rimini Street, indem Sie www.riministreet.com/careers besuchen.

