Neue Produktlinie bringt wichtigen Fortschritt in der Immunologieforschung

LevitasBio, Inc. (www.levitasbio.com), ein führender Anbieter von Komplettlösungen für die Probenverarbeitung und Zellanalyse auf dem Life-Science-Markt, stellt eine Reihe von LeviSelect-Zellverarmungs- und -anreicherungskits für die immunologische Forschung vor.

Five new LeviSelect Immune Cell Kits enable targeted enrichment of CD3 T Cells, CD4 T Cells, CD8 T Cells and Pan B Cells. Additional kits are also available under early access. (Graphic: Business Wire)