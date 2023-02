Truphone, der globale Pionier bei Konnektivitätslösungen, wird seine branchenführenden Innovationen auf dem anstehenden Mobile World Congress (MWC) in Barcelona vorstellen, der vom 27. Februar bis 2. März 2023 stattfinden wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230222005595/de/

Truphone to Lead an Invisible Revolution at Mobile World Congress 2023 (Graphic: Business Wire)

Am Stand 7B71 in Halle 7 wird Truphone demonstrieren, wie das Unternehmen die "Invisible Revolution" einer wirklich globalen, nahtlosen Mobilfunkkonnektivität vorantreibt, und Produkte wie das eSIM Launch Pad, seine überragende Plattform Remote SIM Provisioning and Entitlements Server, die den Wert seines eSIM-Angebots für Mobilfunkanbieter und Gerätehersteller noch weiter erhöht.

Zudem wird das Unternehmen eine hochkarätige Demonstration ihrer führenden Marktposition bei der neuen SGP.31 eSIM-Architektur und Anforderungsspezifikation für das Internet of Things (IoT) präsentieren, die seine Anstrengungen für Wahlmöglichkeiten und Freiheit darstellt. Durch die Aufhebung der Betreiberbindung und die Demokratisierung der Konnektivität für das gesamte IoT-Konnektivitätsökosystem ebnet Truphone den Weg für neue Möglichkeiten und Wachstum mit IoT-Mobilfunktechnologien.

Am Stand haben die Besucher Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Führungsteam von Truphone, Branchenexperten und mit Hakan Koç, einem der beiden neuen Miteigentümer von Truphone, um mehr über die neue Vision und Strategie des Unternehmens zu erfahren.

"Wir sind sehr erfreut, auf dem MWC 2023 auszustellen und der Telekommunikationsbranche unsere neuesten Technologien vorzustellen", so Harry Odenhoven, CEO bei Truphone. "Truphone setzt sich an vorderster Front dafür ein, die Landschaft der globalen Mobilfunkkonnektivität zu verändern, indem es mehr Auswahlmöglichkeiten und Wahlfreiheit als jeder andere Anbieter anbietet, und wir freuen uns darauf, unser Engagement für dieses Ziel und unsere Vision für die Zukunft vorzustellen."

Mit einer Reihe von Pionierleistungen in der Branche ist Truphone zu einem der weltweit renommiertesten Telekommunikations- und Konnektivitätsunternehmen aufgestiegen. Durch die Nutzung seiner globalen Netzinfrastruktur und -technologie verändert Truphone die Art und Weise, wie Unternehmen und Verbraucher miteinander in Verbindung treten und kommunizieren, und bietet seinen Kunden echte Mobilität und Flexibilität.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Truphone die "Invisible Revolution" anstößt und die Vernetzung der Welt gestaltet, besuchen Sie das Unternehmen auf dem MWC 2023 an Stand 7B71 in Halle 7.

Über Truphone

Unser Ziel ist es, die Welt nahtlos zu verbinden.

Deshalb wollen wir mehr Verbindungen als jeder andere ermöglichen und haben die eSIM-Revolution von Anfang an mitgestaltet.

Von internationalen Konzernen und Verbrauchern bis hin zu Herstellern von IoT-Geräten und Telekommunikationsbetreibern unsere globalen Netz- und Konnektivitätslösungen ermöglichen Benutzern, Geräten und Netzwerken, sich überall und sofort über eine einzige Plattform mit Milliarden von Menschen zu verbinden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230222005595/de/

Contacts:

Guy Thornton

Head of Product Marketing

07702 443568

guy.thornton@truphone.com