BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu RBB-Sparprogramm:

Für die Belegschaft des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) war dieser Mittwoch wohl einer der schwersten in den vergangenen Jahren. 49 Millionen Euro müssen eingespart und 100 Stellen sollen gestrichen werden, etliche beliebte Sendungen werden eingestellt. Zur Weiterbeschäftigung von freien Mitarbeitern gab es kein klares Bekenntnis. Die Angestellten müssen den Größenwahn der früheren RBB-Intendantin Patricia Schlesinger ausbaden. 70 Millionen Euro fehlen dem RBB an Rücklagen, die nun eingespart werden müssen. Am Ende stellt sich auch die Frage: Reicht dieser Kassensturz des ARD-Senders aus? Oder muss die ARD die Krise beim RBB nicht zum Anlass nehmen, sich insgesamt zu reformieren und den Öffentlich-Rechtlichen-Rundfunk schlanker aufzustellen. Sicher ist: Dem RBB stehen harte Zeiten bevor./yyzz/DP/mis