MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Joe Bidens Mission in Warschau:

Polen war immer - selbst zu kommunistischen Zeiten - ein amerikafreundliches Pflaster. Der Besuch des US-Präsidenten in Warschau zum Jahrestag von Russlands Angriffs auf die Ukraine ist jedoch mehr als bilaterales Freundschaftsbekenntnis. Mit dem Schulterschluss der Partner für die Ukraine ist die Nato-Osterweiterung vollendet worden. Der Schwerpunkt liegt nun direkt oder nahe der Grenze zu Russland, der Nato-Front des 21. Jahrhunderts. Deshalb werden die amerikatreuen "Bukarest 9"-Staaten von Biden hofiert. Eine homogene Einheit sind sie aber nicht. Bulgarien will keine Waffen mehr an die Ukraine liefern, Ungarn ist ein gewohnt unsicherer Kantonist. Wichtig für die USA sind Polen und das Baltikum, die in Treue fest zu Washington stehen. Die Westeuropäer, vor allem Deutschland und Frankreich, verlieren an Bedeutung. Bezahlen und ausrüsten sollen sie die Allianz aber. Dieser Widerspruch kann die Nato auf Dauer spalten./yyzz/DP/mis