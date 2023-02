EQS-News: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

Vitesco Technologies legt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vor Umsatz mit 9,07 Milliarden Euro (2021: 8,35 Milliarden Euro) konnte ungeachtet der aktuellen Marktherausforderungen gesteigert werden (Konzernerwartung: 9,0 Milliarden Euro bis 9,2 Milliarden Euro)

Bereinigte EBIT-Marge mit 2,5 Prozent (2021: 1,8 Prozent) am oberen Ende der konzerneigenen Prognose (Konzernerwartung: 2,3 Prozent bis 2,5 Prozent)

Umsatz mit Elektrifizierungskomponenten erhöhte sich auf rund 1,1 Milliarden Euro (2021: 0,9 Milliarden Euro)

Free Cashflow von 123,2 Millionen Euro (2021: 113,3 Millionen Euro) lag über den Erwartungen (Konzernerwartung: mehr als 75 Millionen Euro)

14 Milliarden Euro Gesamtauftragseingang, rund 75 Prozent davon aus der Elektromobilität Regensburg, 23. Februar 2023. Vitesco Technologies, ein international führender Anbieter moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität, veröffentlicht heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022. "Trotz der historischen Herausforderungen durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und weiterhin bestehenden Lieferkettenproblemen blicken wir als Unternehmen auf ein erfolgreiches Jahr zurück", so Vorstandsvorsitzender Andreas Wolf. Profitabilität am oberen Ende der kommunizierten Spanne Vitesco Technologies steigerte den Konzernumsatz im Jahr 2022 auf 9,07 Milliarden Euro (2021: 8,35 Milliarden Euro; Marktkonsens: 9,08 Milliarden Euro). Der Konzern hatte eine Bandbreite von 9,0 bis 9,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen belief sich das Umsatzwachstum des gesamten Unternehmens auf 4,0 Prozent. Das Kerngeschäft von Vitesco Technologies wuchs währenddessen organisch um 9,2 Prozent, gegenüber einem allgemeinen Marktwachstum von 6,2 Prozent.



Im vergangenen Jahr 2022 erzielte Vitesco Technologies bei den Elektrifizierungskomponenten einen Umsatz in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro. Hierzu hat das Kerngeschäft aller drei Geschäftseinheiten beigetragen, wobei Electrification Technology das prozentual stärkste Umsatzwachstum von 17,9 Prozent auf 691,9 Millionen Euro verzeichnete (2021: 587,1 Millionen Euro). Das bereinigte operative Ergebnis belief sich auf 222,9 Millionen Euro (2021: 148,5 Millionen Euro; Marktkonsens 213 Millionen Euro). Mit einer bereinigten EBIT-Marge von 2,5 Prozent (2021: 1,8 Prozent) lag der Konzern am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 2,3 Prozent bis 2,5 Prozent und damit über den Erwartungen (Marktkonsens 2,3 Prozent). Aufgrund von stichtagsbedingten Abgrenzungseffekten lag der Free Cashflow im Geschäftsjahr 2022 bei 123,2 Millionen Euro (2021: 113,3 Millionen Euro). Damit wurden sowohl der von Vitesco Technologies in Aussicht gestellte Wert von mehr als 75 Millionen Euro als auch der Marktkonsens (68 Millionen Euro) übertroffen. Der Free Cashflow beinhaltete Mittelabflüsse aus Investitionen in Sachanlagen und Software (ohne Right-of-Use-Assets gemäß IFRS 16) in Höhe von 446,6 Millionen Euro (2021: 441,3 Millionen Euro). Dies entspricht einer Investitionsquote von 4,9 Prozent (2021: 5,3 Prozent) vom Umsatz. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Vitesco Technologies einen Gesamtauftragseingang von rund 14 Milliarden Euro (2021: 11,2 Milliarden Euro). Davon entfielen rund 10,4 Milliarden Euro auf Komponenten für elektrifizierte Fahrzeuge (2021: 5,1 Milliarden Euro). "Damit haben wir rund 75 Prozent unserer Aufträge in der E-Mobilität erzielt. Das ist ein Unternehmensrekord", sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Wolf. "Unsere weltweiten Auftragseingänge belegen einmal mehr, dass Elektromobilität längst bei den Autoherstellern angekommen ist und gelebt wird", so Wolf weiter. Mit einer Eigenkapitalquote von 40,3 Prozent zum Stichtag 31. Dezember 2022 (31. Dezember 2021: 36,3 Prozent) ist die Bilanz von Vitesco Technologies weiterhin äußerst solide. Der Konzern wies zum Jahresende eine Nettoliquidität in Höhe von 333,4 Millionen Euro (31. Dezember 2021: 345,1 Millionen Euro) aus. Finanzvorstand Werner Volz zeigt sich angesichts der schwierigen Marktbedingungen des Geschäftsjahres zufrieden: "Wir konnten trotz des Gegenwinds unsere ausgegebene Prognose für 2022 bei allen wesentlichen Finanzkennzahlen voll erfüllen, sogar an manchen Stellen übertreffen. Das gibt uns einen weiteren Schub für unsere Transformation hin zur E-Mobilität." Einen umfangreichen Überblick über die Konzernentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 sowie die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 wird Vitesco Technologies im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am 23. März 2023 veröffentlichen.



Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2021 einen Umsatz von 8.3 Milliarden Euro und beschäftigt knapp 37.000 Mitarbeitende an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg.



