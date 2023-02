REGENSBURG (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Vitesco hat im Schlussquartal des vergangenen Jahres unerwartet viel Gewinn im Tagesgeschäft gemacht. Im Gesamtjahr kletterte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern um die Hälfte auf 222,9 Millionen Euro, wie der SDax -Konzern am Donnerstag in Regensburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 213 Millionen Euro operativem Gewinn gerechnet. Die entsprechende operative Gewinnmarge zog von 1,8 Prozent im Vorjahr auf 2,5 Prozent an und lag damit am oberen Ende der Prognosebandbreite.

Den Umsatz steigerte der Lieferant von Antriebskomponenten um 8,6 Prozent auf 9,07 Milliarden Euro, wovon Komponenten für Elektroantriebe mit rund 1,1 Milliarden Euro weiter einen kleinen Teil ausmachten. Beim gesamten Auftragseingang von etwa 14 Milliarden Euro stand die Elektromobilität aber bereits für knapp drei Viertel der Bestellungen. Vitesco legt die finalen Zahlen mit dem Nettoergebnis sowie die Prognose für das neue Jahr am 23. März vor./men/jha/