DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Eine große Nachfrage nach Spezialglas für Medikamentenampullen und Spritzen hat Gerresheimer im vergangenen Jahr starke Zuwächse beschert. Auch die Geschäfte mit der Kosmetikindustrie liefen gut. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2021/22 (bis Ende November) um 21,3 Prozent auf 1,82 Milliarden Euro, wie der Spezialverpackungshersteller am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Aus eigener Kraft - also Portfolio- und Wechselkurseffekte herausgerechnet - lag die Wachstumsrate bei 16,2 Prozent. Die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten wurden sowohl mit dem Umsatz als auch mit dem operativen Ergebnis übertroffen, das um 15,6 Prozent auf 354 Millionen Euro zulegte. Dabei hatte Konzernchef Dietmar Siemssen bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Geschäftsquartal bereits ein starkes Schlussquartal in Aussicht gestellt.

Unter dem Strich entfällt auf die Aktionäre des MDax.-Konzerns ein Überschuss von 96,1 Millionen Euro, nach 83,8 Millionen im Jahr zuvor. Die Dividende soll mit 1,25 Euro je Aktie stabil bleiben. Die im Dezember vorgestellten Ziele für das laufende Geschäftsjahr wurden bestätigt./mis/stk