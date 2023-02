The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.02.2023ISIN NameZAG000096165 SOUTH AFR. 2023DE000DK0EWY8 DEKA MTN SERIE 7542FR0013284247 ENGIE 17/23 MTNDE000DK0GTQ5 DEKA USD STUFENZINS 16/23FR0013405347 LVMH 19/23 MTNUS9128284A52 US TREASURY 2023SK4120009044 SLOWAKEI 2023XS1179347999 EIB EUR.INV.BK 15/23 MTNXS0896144655 ATLAS COPCO 13/23 MTNUS91282CBN02 USA 21/23DE000NLB8B78 NORDLB IS.S.1752ES0352506366 SAREB 22/23 FLRUS912828P790 US TREASURY 2023USU25317AA30 DIEBOLD NIX. 20/25 REGSUS17275RBE18 CISCO SYSTEMS 16/23XS1577963058 NORICAN 17/23XS1784067529 NORDEA MORTG.B. 18/23 MTN