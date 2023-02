EQS-Ad-hoc: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Jahresergebnis

INDUS Holding AG: INDUS gliedert Portfoliounternehmen in aufgegebene Geschäftsbereiche um und berichtet vorläufige, noch ungeprüfte Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2022



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Schlagworte: Strategische Unternehmensentscheidungen, Geschäftszahlen INDUS gliedert Portfoliounternehmen in aufgegebene Geschäftsbereiche um und berichtet vorläufige, noch ungeprüfte Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 Bergisch Gladbach, 23. Februar 2023 - Auf Basis des im Dezember 2022 veröffentlichten Strategie-Updates PARKOUR perform und der damit verbundenen Aufgabe des bisherigen Segmentes Fahrzeugtechnik gliedert die INDUS Holding AG die Beteiligungen SCHÄFER, SELZER und SMA aus dem Segment Fahrzeugtechnik in aufgegebene Geschäftsbereiche um. Im Zuge der Umgliederung war auch eine Neubewertung der den umgegliederten Beteiligungen zugeordneten Vermögenswerte vorzunehmen, die noch im Konzernabschluss 2022 abgebildet wurde. Die Umgliederung führt zu Änderungen der für das Geschäftsjahr 2022 prognostizierten Kennzahlen. Die nachfolgenden Angaben beruhen auf den vorläufigen und noch ungeprüften Geschäftszahlen des Konzerns für 2022. Danach beläuft sich im Jahr 2022 der Umsatz der aufgegebenen Geschäftsbereiche auf 109,7 Mio. EUR (Vorjahr: 108,0 Mio. EUR) und das Nachsteuerergebnis dieser Geschäftsbereiche auf -123,9 Mio. EUR (Vorjahr: -50,2 Mio. EUR).

Der Umsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche stieg im Geschäftsjahr um rund 10 % auf 1,8 Mrd. EUR (Vorjahr: 1,6 Mrd. EUR). Das EBIT reduzierte sich um 19 % auf 133,7 Mio. EUR (Vorjahr: 165,6 Mio. EUR). Darin enthalten sind -42,8 Mio. EUR (Vorjahr: -2,5 Mio. EUR) nicht zahlungswirksame Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte (Goodwill), immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen. Diese Wertminderungen resultieren zum einen aus dem signifikanten Anstieg der aus Marktparametern abgeleiteten und zur Bewertung verwendeten Kapitalkosten im Jahr 2022 infolge der starken Leitzinserhöhungen durch die EZB. Zum anderen ergeben sie sich teilweise auch aus reduzierten Zukunftsaussichten für die von den Wertminderungen betroffenen Einheiten.

Für den Konzern insgesamt ergibt sich ein Nachsteuerergebnis von -51,0 Mio. EUR (Vorjahr: 47,6 Mio. EUR).

Die Entschuldungsdauer - das Verhältnis aus Nettoverschuldung und EBITDA (der fortgeführten Geschäftsbereiche) - lag am Jahresende bei 2,3 Jahren und damit unterhalb des Zielwerts von 2,5 Jahren.

Die Eigenkapitalquote sank aufgrund der hohen nicht zahlungswirksamen Wertanpassungen und Wertminderungen und liegt mit 36,3 % unter der mit dem Geschäftsbericht 2021 veröffentlichten Prognose von mindestens 40 %. Die Zusammensetzung der Umsatzerlöse und des operativen Ergebnisses (EBIT) der fortgeführten Geschäftsbereiche entsprechen der Darstellung auf Seite 92 des Geschäftsberichts 2021 der INDUS Holding AG.

Kontakt:

Dafne Sanac & Nina Wolf

Investor Relations & Öffentlichkeitsarbeit



INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach



Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

E-Mail investor.relations@indus.de

E-Mail presse@indus.de

