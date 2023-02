FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0625 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag allerdings noch auf 1,0644 Dollar festgesetzt.

Am Vormittag dürften Marktteilnehmer zum einen auf Inflationsdaten aus der Eurozone achten. Obwohl es sich um Detailangaben handelt, sind sie von Interesse, da bei der vorherigen Veröffentlichung die Zahlen aus der größten Euro-Volkswirtschaft Deutschland noch nicht vorlagen und geschätzt werden mussten. In den USA stehen am Nachmittag Zahlen zum Wirtschaftswachstum und die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt auf dem Programm./bgf/jha/