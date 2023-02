MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Geburtstags des Kaisers geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbanker haben sich bei ihrer Sitzung am 1. Februar mehrheitlich für eine Verlangsamung der Zinserhöhungen ausgesprochen. Dies sei der beste Weg, um die Risiken einer zu starken oder zu schwachen Inflationsbekämpfung auszugleichen, hieß es im Protokoll. Einige Notenbanker warnten aber auch vor den Gefahren einer zu frühen Verlangsamung oder der Einstellung der Zinserhöhungen. "Einige Teilnehmer merkten an, dass eine nicht ausreichend restriktive Politik die jüngsten Fortschritte bei der Eindämmung des Inflationsdrucks aufhalten könnte", heißt es im Protokoll weiter. Im Sitzungsprotokoll heißt es zudem, dass "fast alle Teilnehmer darin übereinstimmten, dass eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt angemessen sei". Einige wenige Teilnehmer sprachen sich jedoch für einen größeren Schritt von 50 Basispunkten aus oder hätten diesem zugestimmt, heißt es im Protokoll.

Der Präsident der Federal Reserve von New York, John Williams, hat das Inflationsziel der Fed indes bekräftigt. "Wir werden die Inflation zähmen", sagte Williams bei einer Veranstaltung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

MUNICH RE (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21 Bruttoprämien 16.200 +9% 10 14.894 Anlageergebnis 2.086 +46% 10 1.425 Operatives Ergebnis 1.929 +101% 10 962 Ergebnis nach Steuern 1.399 +61% 10 871 Ergebnis je Aktie 10,09 +63% 10 6,20 Schaden-Kosten-Quote* 92,4 -- 10 96,4 -* Rückversicherung - Schaden/Unfall

HENSOLDT (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj22 ggVj Zahl Gj21 Umsatz 1.730 +17% 6 1.474 EBITDA bereinigt 286 +10% 6 261 Ergebnis nach Steuern/Dritten 104 +66% 4 63 Ergebnis je Aktie 1,01 +68% 3 0,60 Dividende je Aktie 0,28 +12% 5 0,25

Weitere Termine:

07:30 DE/Dürr AG, Jahresergebnis (15:00 BI-PK)

07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Auto1 Group SE, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 DE/Indus Holding AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis

07:45 IT/Eni SpA, Jahresergebnis und Kapitalmarkttag mit Vorlage des Strategieplans 2023-2026

08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis

08:00 DE/New Work SE, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 DE/Wintershall Dea AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

08:00 GB/BAE Systems plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis

15:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis (15:00 BI-PK)

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis

22:05 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q

Im Lauf des Tages:

- CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Bertrandt: 0,85 EUR Astrazeneca: 1,628 GBP Glaxosmithkline: 0,1375 GBP Unilever: 0,3812 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Verbraucherpreise Januar Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+8,6% gg Vm Vorabschätzung: -0,4% gg Vm/+8,5% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+9,2% gg Vm Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +5,2% gg Vj Vorabschätzung: -0,8% gg Vm/+5,2% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+5,2% gg Vj - US 14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,9% gg Vq 1. Veröff.: +2,9% gg Vq 3. Quartal: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,5% gg Vq 1. Veröff.: +3,5% gg Vq 3. Quartal: +4,4% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 197.000 zuvor: 194.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.479,00 +0,4% E-Mini-Future S&P-500 4.017,00 +0,5% E-Mini-Future Nsdq-100 12.194,75 +0,8% Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.281,65 -0,3% Hang-Seng-Index 20.351,81 -0,4% +/- Ticks Bund -Future 134,20% +5 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.399,89 +0,0% DAX-Future 15.418,00 +0,1% XDAX 15.393,64 +0,1% MDAX 28.456,31 -0,9% TecDAX 3.234,37 -0,2% EuroStoxx50 4.242,88 -0,2% Stoxx50 3.933,35 -0,2% Dow-Jones 33.045,09 -0,3% S&P-500-Index 3.991,05 -0,2% Nasdaq-Comp. 11.507,07 +0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,15% +27

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer etwas festeren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler. Die Handelsspanne im DAX hat nun schon seit 15 Handelstagen Bestand: "Und ein Ausbruch ist auch weiterhin nicht in Sicht", so ein Marktteilnehmer. Etwas gestützt wird die Stimmung von festen Börsen in Südkorea und Taiwan sowie einer besseren Stimmung für die Technologie-Aktien nach guten Geschäftszahlen und einem starken Ausblick von Nvidia. Das Fed-Protokoll hat keine Impulse mehr gesetzt, die leicht falkenhafte Darstellung gilt mit dem Renditeanstieg vom Dienstag als eingepreist.

Rückblick: Knapp behauptet - Nach einem Schwächeanfall im frühen Handel haben die Aktienmärkte kaum verändert geschlossen. Mit der Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten waren jüngst die Risikoprämien nach unten gegangen, so dass einige Investoren vermehrt in Anleihen wechselten, wie eine Begründung für die Seitwärtsbewegung lautete. Die aktuellen Renditen böten momentan Investoren eine Alternative, so dass weniger Geld den Weg an den Aktienmarkt finde. Rio Tinto gaben 3,6 Prozent ab. Der Nettogewinn ist im vergangenen Jahr um 41 Prozent gesunken und hat auch die Erwartungen verfehlt. Danone gewannen dagegen 4,5 Prozent. "Das organische Wachstum ist mit einem Plus von 7 Prozent etwas höher als erwartet ausgefallen", sagte ein Händler. Schindler legten um 7,6 Prozent zu. Der schweizerische Aufzugskonzern zahlt trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs eine unveränderte Dividende. Wolters Kluwer (+5,4%) stiegen nach Vorlage von Geschäftszahlen. Überraschend sei vor allem der Ausblick auf ein organisches Wachstum von 6 Prozent, hieß es.

DAX/MDAX/TECDAX

Wenig verändert - Fresenius schlossen 4,4 Prozent im Minus, Fresenius Medical Care (FMC) haussierten um 7,3 Prozent. Fresenius gab Pläne zur FMC-Entkonsolidierung bekannt. Während FMC mit dem Ausblick überzeugte, enttäuschte er bei Fresenius. BASF gaben um 0,2 Prozent nach. Der Chemiekonzern könnte einen Teil seiner Ammoniakproduktion in Ludwigshafen stilllegen. Telefonica Deutschland schlossen nach Zahlenausweis 1,1 Prozent leichter. Nach positiven Analystenstimmen stiegen Wacker Chemie um 5,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktien von Freenet legten nach Zahlenvorlage um 1,6 Prozent zu. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr wie erwartet den operativen Gewinn bei stabilen Umsätzen gesteigert und zahlt eine höhere Dividende.

USA - AKTIEN

Etwas leichter bis behauptet - Das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank hat Hoffnungen auf langsamere Zinserhöhungen oder gar eine Zinspause zerschlagen. Allerdings hatten Zinsängste die Wall Street schon am Dienstag auf Talfahrt geschickt, so dass die Botschaft des Protokolls, nämlich dass weitere Zinserhöhungen notwendig sind, weitgehend eingepreist gewesen sein dürfte. Die Aktien des Online-Stellenvermittlers ZipRecruiter sackten nach Umsatzrückgang und schwachem Ausblick um fast 23 Prozent ab. Das IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks wartete dagegen mit einem erhöhten Ausblick auf. Die Aktie wurde 12,5 Prozent höher gehandelt. Beim Inneneinrichter La-Z-Boy (+15,1) kamen verbesserte Ergebnisse und Umsätze gut an. Der Eigenheimbauer Toll Brothers (+3,0%) meldete zwar einen rückläufigen Quartalsgewinn und -umsatz, schnitt damit aber jeweils immer noch besser als gedacht ab. Intel sanken um 2,3 Prozent, nachdem der Chiphersteller seine Dividende drastisch um 66 Prozent gekürzt und den pessimistischen Ausblick vom Januar bekräftigt hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,70 -2,1 4,72 27,9 5 Jahre 4,15 -2,3 4,18 15,3 7 Jahre 4,07 -1,7 4,09 10,5 10 Jahre 3,93 -2,8 3,95 4,5 30 Jahre 3,92 -5,1 3,97 -4,8

Die Anleihen erholten sich etwas, nachdem sie am Vortag abverkauft worden waren. Teilnehmer sahen darin lediglich eine kleine Gegenbewegung, zumal nach den falkenhaften Aussagen des Fed-Protokolls.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 18:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0621 +0,1% 1,0606 1,0620 -0,8% EUR/JPY 143,20 +0,1% 143,06 143,12 +2,0% EUR/CHF 0,9873 -0,0% 1,0740 0,9877 -0,3% EUR/GBP 0,8806 +0,0% 0,8804 0,8805 -0,5% USD/JPY 134,84 -0,0% 134,89 134,77 +2,8% GBP/USD 1,2061 +0,1% 1,2046 1,2060 -0,3% USD/CNH 6,8912 -0,2% 6,9051 6,9061 -0,5% Bitcoin BTC/USD 24.357,61 +1,1% 24.090,43 23.639,66 +46,7%

Der Dollar zeigte sich nach dem Fed-Protokoll etwas fester. Der Euro hatte zum Dollar zuvor schon etwas nachgegeben, was ING-Analyst Francesco Pesole auf die geopolitischen Risiken bedingt durch den Russland-Ukraine-Krieg zurückführte. Nach der Veröffentlichung des Protokolls gab die Gemeinschaftswährung nochmals etwas nach.

Am Morgen erholt sie sich wieder leicht, der Dollarindex gibt nun 0,2 Prozent nach. Händler sprechen von einer steigenden Risikoneigung, die den Dollar belaste. Laut MUFG erkennt man im Sitzungsprotokoll der Fed eine gewisse Falkenhaftigkeit. Eine falkenhafte Neigung der Fed sowie positive US-Daten sprächen übergeordnet weiterhin für den Greenback, heißt es weiter.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,26 73,95 +0,4% +0,31 -7,8% Brent/ICE 80,92 80,6 +0,4% +0,32 -5,6%

Die Ölpreise fielen kräftig. Am Ölmarkt werde das Rezessionsszenario gespielt, sagten Marktteilnehmer. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verbilligte sich um 3,2 Prozent auf 73,95 Dollar. Brent gab in ähnlicher Größenordnung nach. Damit setzten die Preise ihre jüngste Verluststrecke fort, die von steigenden Zinserwartungen geprägt war. Höhere Zinsen dämpfen die Wirtschaft und damit die Nachfrage nach Erdöl.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.829,23 1.825,35 +0,2% +3,89 +0,3% Silber (Spot) 21,64 21,53 +0,5% +0,11 -9,7% Platin (Spot) 957,03 955,00 +0,2% +2,03 -10,4% Kupfer-Future 4,15 4,19 -0,9% -0,04 +9,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis, der zum Settlement kaum verändert notiert hatte, tendierte nach dem Protokoll im elektronischen Handel etwas leichter. Der Preis der Feinunze sank mit gestiegenen Zinsfantasien um 0,3 Prozent auf 1.826 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

US-Präsident Joe Biden sieht trotz des Aussetzens des nuklearen Abrüstungsabkommens New Start durch Moskau derzeit keine Anzeichen für einen russischen Atomwaffeneinsatz. Die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin verkündete Suspendierung des Abkommens sei "ein schwerer Fehler", sagte Biden. "Aber ich lese da nicht hinein, dass er darüber nachdenkt, von Atomwaffen Gebrauch zu machen oder Ähnliches."

China hat Russland seine Ansichten über eine "politische Beilegung" des Ukraine-Konflikts erläutert. "Die chinesischen Partner haben uns ihre Gedanken über die Grundursachen der Ukraine-Krise mitgeteilt sowie ihre Ansätze für ihre politische Lösung", teilte das russische Außenministerium nach dem Besuch des chinesischen Top-Außenpolitikers Wang Yi in Moskau mit. "Es war nicht die Rede von einem gesonderten (Friedens-)"Plan", fügte das Ministerium hinzu.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) plant einem Bericht zufolge ein schärferes Vorgehen gegen die Umgehung der EU-Sanktionen gegen Russland. Einem Zehn-Punkte-Papier zufolge, aus dem die Fernsehsender RTL und ntv in der Nacht zitieren, plant Habecks Ministerium unter anderem schärfere Bedingungen für die Ausfuhr von Gütern, die der russischen Kriegsführung in der Ukraine dienen könnten. Zudem soll der Druck auf Drittstaaten erhöht werden, aus denen nach wie vor aus Deutschland stammende sanktionierte Güter an Moskau weiterverkauft werden.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Zentralbank hat nach den sieben jüngsten Erhöhungen ihren Leitzins wie erwartet unverändert bei 3,50 Prozent belassen. Sie beendete damit eine Serie von Zinserhöhungen bei jeder Sitzung seit April 2022. Alle 23 im Vorfeld befragte Analysten hatten erwartet, dass die Notenbank den Zinssatz beibehalten würde.

INFLATION SINGAPUR

Verbraucherpreise Jan +6,6% gg Vj (PROG: +7,0%)

Verbraucherpreise Kernrate Jan +5,5% (Dez: +5,1%) gg Vj

US-ERDÖLMARKT

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 9,9 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht.

HEIDELBERG MATERIALS

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q22 ggVj 4Q21 Umsatz 5.293 +12% 5.226 +11% 4.724 Ergebnis laufendes Geschäft* 1.021 +4% 996 +2% 979 Ergebnis laufendes Geschäft 694 +5% 664 +0,5% 661 Ausblick 2023 - das Unternehmen erwartet: - rechnet mit einem weiteren Umsatzwachstum - erwartet das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs zwischen 2,35 bis 2,65 Mrd Euro

- * vor Abschreibungen

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

SAP

Trotz des deutlichen Rückgangs des IFRS-Gewinns nach Steuern will SAP die reguläre Dividende auf 2,05 Euro je Aktie erhöhen. Damit liegt die Ausschüttung aber unter dem Vorjahreswert von insgesamt 2,45 Euro, als angesichts des 50-jährigen Bestehens ein Jubiläumsbonus von 0,50 Euro gezahlt wurde.

Der Aufsichtsrat hat die Weichen für die Nachfolge von Mitgründer Hasso Plattner als Vorsitzender des Gremiums geschaffen. Punit Renjen (61), bis Ende vergangenen Jahres Global CEO von Deloitte, soll bei der Hauptversammlung im Mai in den Aufsichtsrat gewählt werden. Im darauffolgenden Jahr soll er dann die Funktion des 79-jährigen Plattner einnehmen.

FREENET

hat im abgelaufenen Jahr wie erwartet den operativen Gewinn bei stabilen Umsätzen erhöht. Die Aktionäre sollen daran mit einer Dividende von 1,68 nach 1,57 Euro je Aktie im Vorjahr beteiligt werden, wie die Freenet AG mitteilte. Für das laufende Jahr hat sich das Unternehmen eine weitere Steigerung von EBITDA und Cashflow vorgenommen. Im Schlussquartal sank der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen um 1,2 Prozent auf 667,7 Millionen Euro. Das EBITDA stieg dagegen um 8,4 Prozent auf 116,4 Millionen Euro. Der Free Cashflow erreichte 62,0 Millionen Euro nach 61,5 Millionen vor Jahresfrist.

GERRESHEIMER

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q22 ggVj 4Q21 Umsatz 529 +21% 512 +17% 436 EBITDA bereinigt 112 +17% 107 +12% 95 EBITDA-Marge bereinigt 21,2 -- 20,9 -- 21,9 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 49 +15% 46 +8% 42 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,49 +14% 1,45 +11% 1,31 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- 44 +59% 27 Ergebnis je Aktie 1,05 +21% 1,55 +78% 0,87 Ausblick 2023 - das Unternehmen erwartet: - Organisches Umsatzwachstum: mindestens 10% - Organisches Wachstum adjusted EBITDA: mindestens 10% - Wachstum des adjusted EPS: im niedrigen einstelligen Prozentbereich

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent

KNORR-BREMSE

hat vergangenes Jahr trotz deutlich höherer Umsätze wie erwartet weniger verdient. Angesichts eines Rekordauftragseingangs blickt der Münchener MDAX-Konzern zuversichtlich auf das neue Jahr. Der Umsatz stieg im Gesamtjahr um 6,6 Prozent auf 7,150 Milliarden Euro. Der operative Gewinn sank allerdings um 21 Prozent auf 721,3 Millionen Euro, die Marge auf 10,1 von 13,7 Prozent.

KRONES

hat 2022 alle wesentlichen Finanzkennzahlen verbessert und prognostiziert für 2023 weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum. Im vergangenen Jahr steigerte Krones den Umsatz um 15,8 Prozent auf 4,209 Milliarden Euro. Das EBITDA verbesserte sich um 19,4 Prozent auf 373,3 Millionen Euro. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 32,3 Prozent auf 187,1 Millionen Euro.

VITESCO

hat 2022 trotz Lieferengpässen bei Halbleitern den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr auf 9,07 Milliarden von 8,35 Milliarden Euro im Vorjahr. Das bereinigte EBIT erreichte 222,9 (Vorjahr: 148,5) Millionen Euro, die Marge entsprechend 2,5 (1,8,) Prozent. Der Regensburger Automobilzulieferer hatte selbst einen Umsatz von 9,0 Milliarden bis 9,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

AXA

Der Versicherungskonzern wird zuversichtlicher. Das französische Unternehmen hat seine Prognose für das Gewinnwachstum erhöht. Zudem kündigte die Axa SA ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,1 Milliarden Euro bis Jahresende und eine Erhöhung der Dividende um 10 Prozent an. Der bereinigte Gewinn stieg im vergangenen Jahr auf 7,26 Milliarden Euro von 6,76 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 7,14 Milliarden Euro gerechnet.

PIRELLI

hat im vierten Quartal 2022 mehr umgesetzt und operativ mehr verdient als erwartet. Die Marge ging jedoch zurück und für das laufende Jahr 2023 stellte Pirelli einen weiteren Rückgang in Aussicht.

TOTALENERGIES

Das französische Unternehmen deckelt in diesem Jahr die Spritpreise an seinen 3.400 Tankstellen. Der Preis für Diesel und Benzin werde in diesem Jahr 1,99 Euro nicht übersteigen, sagte Konzernchef Patrick Pouyanné.

