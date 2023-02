Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Expansion

Photon Energy nimmt erstes rumänisches PV-Kraftwerk in Betrieb



Das Unternehmen hat sein erstes rumänisches Photovoltaik-(PV)-Kraftwerk mit einer Erzeugungskapazität von 5,7 MWp in der Nähe von ?iria fertiggestellt und an das Stromnetz angeschlossen.

Weltweit besitzt und betreibt das Unternehmen damit nun 89 Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 97,6 MWp.

Die jährliche Gesamtproduktion der Anlage wird voraussichtlich rund 8,7 GWh betragen, was einem erwarteten Jahresumsatz von 1,4 Mio. Euro auf Basis der aktuellen Terminpreise für Grundlaststrom in Rumänien in den nächsten 12 Monaten entspricht.

Amsterdam - 23. Februar 2023 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Photon Energy Engineering Romania S.R.L. - die rumänische Tochtergesellschaft der Gruppe, die sich auf Engineering-, Beschaffungs- und Bauleistungen (EPC) spezialisiert hat - ihr erstes rumänisches PV-Kraftwerk in der Gemeinde ?iria fertiggestellt und an das stromnetz angeschlossen hat. Die Anlage hat eine Kapazität von 5,7 MWp.

Hocheffiziente bifaciale Solarmodule, die auf einachsigen Trackern montiert sind, werden jährlich rund 8,7 GWh erneuerbare Energie in das von Enel E-Distributie Banat verwaltete Netz einspeisen. Der von der Anlage erzeugte Strom wird auf dem Energiemarkt auf kommerzieller Basis verkauft, ohne jegliche Unterstützung oder Stromabnahmevereinbarung mit einem Energieabnehmer. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Anlage in den nächsten 12 Monaten auf der Grundlage der aktuellen Terminpreise für Grundlaststrom in Rumänien Einnahmen in Höhe von 1,4 Mio. Euro erzielen wird.

"Wir freuen uns sehr, unser allererstes Kraftwerk in Rumänien, einem unserer wichtigsten CEE-Märkte, in Betrieb zu nehmen und das Wachstum unserer wiederkehrenden Einnahmen aus sauberer Stromerzeugung zu steigern", kommentiert Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. "Das Kraftwerk markiert einen weiteren wichtigen Schritt in unseren Bemühungen, unser IPP-Portfolio zu erweitern, und stellt gleichzeitig einen echten Meilenstein für Photon Energy auf dem rumänischen Markt für erneuerbare Energien dar, wo wir die Inbetriebnahme einer zusätzlichen Kapazität von rund 26 MWp planen, um unser IPP-Portfolio über 120 MWp in den kommenden Monaten zu erweitern."

Das Kraftwerk befindet sich in der Nähe von ?iria im rumänischen Landkreis Arad und erstreckt sich über eine 9,3 Hektar große Freifläche, die mit rund 10.600 Solarmodulen bestückt ist. Eigentümer und Betreiber des Kraftwerks ist die Siria Solar S.R.L., eine Zweckgesellschaft, die sich vollständig im Besitz der Photon Energy Group befindet.

Das IPP-Portfolio des Unternehmens umfasst nun 89 Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 97,6 MWp. Derzeit wird mit einer Gesamtkapazität von über 80 MWp subventionsfreier sauberer Strom direkt auf dem Energiemarkt verkauft.

Das Unternehmen entwickelt derzeit PV-Projekte mit einer Gesamtkapazität von über 912 MWp in Australien und seinen wichtigsten CEE-Märkten, darunter über 220 MWp in Rumänien, von denen eine Kapazität von 25,8 MWp in den kommenden Monaten in Betrieb genommen werden soll. Die verbleibenden rumänischen Projekte in der Projektentwicklungspipeline werden voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2024 gebaut und in Betrieb genommen. Damit leistet der rumänische Markt einen wichtigen Beitrag zum Ziel des Unternehmens, die globale Stromerzeugungskapazität seines IPP-Portfolios zu erweitern.



Über die Photon Energy Group - photonenergy.com

Photon Energy Group bietet weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser an. Die Dienstleistungen im Bereich Solarenergie werden von Photon Energy erbracht. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 125 MWp gebaut und in Betrieb genommen und verfügt über Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 97,6 MWp in seinem eigenen Portfolio. Derzeit entwickelt Photon Energy Projekte mit einer Gesamtleistung von 912 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für 380 MWp weltweit an. Über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Lerta verfügt die Gruppe über Stromhandelslizenzen in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 134 MW bis 2023 und vereint über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von fast 300 MW. Der andere wichtige Geschäftszweig der Gruppe, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen, sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen von Warschau, Prag und Frankfurt sowie auf XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform, notiert. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und verfügt über Niederlassungen in Australien und ganz Europa.

Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com



Investorenkontakt

Emeline Parry

Investor Relations & Sustainability Manager

Tel. +420 702 206 574

E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

