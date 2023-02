In den letzten Handelstagen hat die Nel ASA Aktie an der Börse in Oslo charttechnische Schwächesignale gezeigt. Sowohl die 20-Tage-Linie als auch diverse charttechnische Unterstützungen zwischen 16,80 Norwegische Kronen und 17,61 Norwegische Kronen wurden unterschritten. Gestern fiel die Wasserstoff-Aktie bis auf 16,325 Norwegische Kronen zurück - ...

