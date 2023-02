Die amerikanische Einzelhandelskette The TJX Companies Inc. (ISIN: US8725401090, NYSE: TJX) plant eine Erhöhung der Quartalsdividende von 0,295 US-Dollar auf 0,3325 US-Dollar, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Dies ist eine Erhöhung um rund 13 Prozent. Die Ankündigung soll im März erfolgen und die Ausschüttung ist für Juni 2023 geplant. Im Frühjahr 2020 hatte TJX die Dividende aufgrund der Covid-19 Pandemie ...

