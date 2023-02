Tagesausblick für 23.02.: DAX - Bullen halten weiterhin dagegen. Geschäfts- und Inflationszahlen im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die europäischen Aktienmärkte eröffneten heute mehrheitlich mit Verlusten. Hintergrund waren schwache Vorgaben aus den USA. Der Dow Jones Industrial Average Index sowie der technologielastige Nasdaq-100 Index verloren am Dienstag jeweils über zwei Prozent. Man scheint sich zunehmend darüber im Klaren zu sein, dass die Zinsen in den USA noch länger steigen und möglicherweise noch sehr viel länger hoch bleiben könnten. Die gestern veröffentlichten Daten unterstrichen einmal mehr, dass die US-Wirtschaft trotz der Zinserhöhungen seit Dezember 2021 weiterhin robust ist. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Februar den fünften Monat in Folge. "Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich allmählich aus ihrer Schwächephase heraus", kommentierten die Konjunkturforscher das Ergebnis. Dies und eine freundliche Eröffnung der Wall Street halfen DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50, um die Tagesverluste auszuradieren. Heute Abend wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht und könnte damit den Märkten Impulse geben.

An den Anleihemärkten ist die Lage weiterhin angespannt. Die Renditen 10jähriger europäischer Staatspapiere haben die Höchststände vom vergangenen Dezember wieder erreicht. Vergleichbare US-Papiere kratzen bereits an der 4%-Marke. Edelmetalle wie Gold, Palladium und Silber pendelten hingegen in einer engen Range um den gestrigen Schlussstand. Einzig Platin zeigte heute Zug nach oben. Die Unsicherheit um den Kurs der Fed belastete heute auch den Ölpreis. Dabei gab die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil um knapp zwei Prozent auf 81,45 USD nach

Unternehmen im Fokus

Adidas schloss trotz einer Herabstufung deutlich fester. Befesa brach trotz positiver Analystenkommentare ein. Mit der bevorstehenden Aufnahme in den DAX® ist die Luft bei der Commerzbank zunächst raus. Anleger nehmen die Gewinne mit. Henkel plant, das Konsumgeschäft auszubauen. Auch an Zukäufe wird dabei gedacht. Die Aktie klopft aktuell am Dezemberhoch an. Munich Re hat ein weiteres Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Die DAX®-Aktie gibt dennoch nach. ProSiebenSat.1 hat mit der PPF Gruppe einen weiteren Großaktionär. Die PPF-Gruppe besitzt gut neun Prozent der Anteile. Die italienische Mediaforeurope Gruppe hat Meldungen zufolge Zugriff auf über 29 Prozent der Stimmrechte an ProSiebenSat.1. Fresenius peilt für 2023 ein Umsatzplus im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich an. Der Fokus des Managements liegt jedoch in der Dekonsolidierung der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) von Fresenius. Die Aktien reagierten unterschiedlich. Während die Aktie von Fresenius heute deutlich verlor, setzte der Anteilsschein von FMC den Aufwärtstrend mit großen Schritten fort.

Bei den Strategie- und Themenindizes stellten sich heute der STOXX® Food & Beverage Index, STOXX® Telecom Index sowie der Solactive Blockchain & Crypto Technologies Index gegen den Gesamtmarkt und verbuchten leichte Aufschläge. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.

Morgen werden unter anderem Alibaba, Auto1 Group, AXA, booking Holdings, Bouygues, Deutsche Telekom, Dürr, EssilorLuxottica, Freenet, Gerresheimer, Heidelberg Materials, Hensoldt, Hochtief, Knorr-Bremse, Krones, Moderna, Munich Re, Saint Gobin, Telefonica und Vitesco Technologies Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben.

Wichtige Termine

Japan: Märkte geschlossen wegen Feiertags

Deutschland: Entwicklung der Energiepreise, Jahr 2022

EZB: HVPI-Statistiken für die Eurozone (saisonbereinigt)

Eurozone: Verbraucherpreise, Januar, endgültig

EZB: Veröffentlichung der Finanzausweise der EZB für das Jahr 2022

USA: BIP Q4/22, zweite Schätzung

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW07

FED-Präsidentin von Atlanta, Bostic, nimmt an einem Gespräch über die Rolle der Fed im Bankensektor vor der Federal Reserve Bank von Atlanta 2023 Banking Outlook Conference teil

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.425/15.475/15.500/15.535/15.560 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.000/15.110/15.250/15.285/15.350 Punkte

Der DAX® unterzog der Unterstützungsmarke bei 15.245 Punkten erneut einen harten Test. Analog zu gestern konnte sich der Index jedoch im weiteren Handelsverlauf von der Unterstützungsmarke distanzieren. Dabei gelang sogar der Ausbruch über die Marke von 15.350 Punkten. Die nächste Hürde findet der Leitindex bei 15.425 Punkten. Im weiteren Verlauf haben sich inzwischen zahlreiche Widerstandsmarke aufgebaut. Kippt der DAX® hingegen erneut unter 15.350 Punkte rücken die bekannten Marken 15.250/15.285 Punkte ins Blickfeld.

DAX®in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 26.01.2023 - 22.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.02.2018 - 22.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX® HB4AK5 266,16 11.500 27.500 16.06.2023 DAX® HB4UFQ 331,75 10.500 35.000 15.09.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.02.2023; 17:45 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 24,70 15 14.373,234706 14.886,359185 Open End DAX® HC01HP 16,83 20 14.629,877012 15.014,642777 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.02.2023; 17:45 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 5,65 -15 16.423,84204 15.909,775784 Open End DAX® HC30J6 2,76 -20 16.167,199734 15.782,42038 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.02.2023; 17:45 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

