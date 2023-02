Sensormatic Solutions demonstriert auf der EuroShop 2023 umfassende Fähigkeiten im Bereich der Computer-Vision-Analyse

Sensormatic Solutions, das führende globale Portfolio für Einzelhandelslösungen von Johnson Controls, demonstriert die ganze Bandbreite seiner Computer-Vision-Analysetechnologie auf der EuroShop. Alle Computer-Vision-Funktionen von Sensormatic Solutions nutzen firmeneigene Deep-Learning-Algorithmen und helfen Einzelhändlern dabei, die Arbeitsverteilung zu optimieren, die Verlustprävention zu verstärken, sichere Umgebungen für Kunden und Mitarbeiter zu schaffen und Erkenntnisse über die Kundenerfahrungen zu gewinnen.

"Obwohl die Technologie erst seit relativ kurzer Zeit auf dem Markt ist, haben wir ihre Fähigkeiten erheblich weiterentwickelt, von der einfachen Objekterkennung bis hin zur komplexen Verhaltenserkennung zur Identifizierung und Analyse des Kundenverhaltens", so Subramanian Kunchithapatham (KS), Chief Technology Officer bei Sensormatic Solutions. "Die unvergleichlichen Einblicke von Computer Vision geben Einzelhändlern die Möglichkeit, das Einkaufserlebnis zu verbessern, indem sie bestimmte Aufgaben automatisieren, so dass sich die Mitarbeiter in den Geschäften auf wertvolle Kundeninteraktionen konzentrieren können."

Maximieren Sie die Konversionsmöglichkeiten durch die Einbindung Ihrer Kunden

Die neuesten ergebnisorientierten Funktionen von Computer Vision sollen Einzelhändlern dabei helfen, Daten zum Kundenverhalten zu nutzen, um die Konversionsrate zu verbessern und die Warenplatzierung und das Flächendesign zu optimieren, indem Erkenntnisse über den Weg zum Kauf im Laden genutzt werden. Die Technologie kann auch wirkungsvolle Möglichkeiten für Marketingpartnerschaften erkennen, indem sie die Kaufentscheidungen und Markenpräferenzen der Kunden während ihres Aufenthalts identifiziert.

Operative Exzellenz durch Zuweisung von Arbeit zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Angesichts des Arbeitskräftemangels automatisiert die Computer-Vision-Analyse die Aufgaben der Mitarbeiter und liefert aussagekräftige Erkenntnisse, die Einzelhändlern dabei helfen können, die Zeiten und Bereiche zu ermitteln, in denen die Mitarbeiter am meisten gebraucht werden, um das Kundenerlebnis zu verbessern und den Umsatz zu steigern, während gleichzeitig die Arbeitskosten gesenkt werden.

Mit der Popularität von Omnichannel-Fulfillment-Optionen wie Click Collect und Abholung am Straßenrand suchen Einzelhändler nach Möglichkeiten, diese Aufträge zu erfüllen und gleichzeitig die Arbeitsstunden für die Suche nach Waren zu minimieren. Mit Hilfe von Computer-Vision-Analysen können Außenkameras auf Parkplätzen die Ankunft von Kunden in bestimmten Bereichen erkennen und die Mitarbeiter in Echtzeit alarmieren, um eine Bestellung auszuführen oder zu liefern.

Einblicke verstärken proaktive Schadensverhütungs- und Haftungsprogramme

Computer Vision kann die heute eingesetzten Lösungen zur Eindämmung des Warenschwunds erweitern, indem sie proaktive und präventive Maßnahmen zur Abschreckung von Diebstählen, zur Aufdeckung von Aktivitäten der organisierten Einzelhandelskriminalität (ORC) und zum Schutz von Menschen und Vermögenswerten durch Echtzeitüberwachung verdächtigen und kriminellen Verhaltens ermöglicht.

Die Computer-Vision-Technologie von Sensormatic Solutions nutzt die vorhandenen Investitionen in die Videoinfrastruktur und ist einfach zu implementieren. "Während viele Einzelhändler bereits auf Kameras für die Überwachung angewiesen sind, können sie jetzt unsere Computer-Vision-Analysen nutzen, indem sie dieselbe Infrastruktur anzapfen, um eine Welt neuer Möglichkeiten zu erschließen, die helfen, den Umsatz zu steigern, Risiken zu reduzieren, die Arbeit zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern", so Kunchithapatham weiter.

Um mehr über die Computer-Vision-Analytik von Sensormatic Solutions zu erfahren, besuchen Sie den Stand C01 in Halle 6 auf der Messe Düsseldorf vom 26. Februar bis 2. März 2023 und folgen Sie Sensormatic auf Twitter und LinkedIn. Für eine Standführung oder ein Treffen mit einem Kundenbetreuer besuchen Sie die EuroShop-Seite von Sensormatic Solutions.

Über Johnson Controls

Bei Johnson Controls (NYSE:JCI) gestalten wir die Umgebung, in der Menschen leben, arbeiten, lernen und sich erholen. Als weltweit führender Anbieter von Lösungen für intelligente, gesunde und nachhaltige Gebäude sehen wir unsere Mission darin, die Leistung von Gebäuden neu zu überdenken, um diese in den Dienst von Menschen, Orten und der ganzen Welt zu stellen.

Aufbauend auf einer stolzen Geschichte von fast 140 Jahren Innovation liefern wir mit OpenBlue, unserem umfassenden digitalen Angebot, die Blaupause der Zukunft für Branchen wie das Gesundheitswesen, Schulen, Rechenzentren, Flughäfen, Stadien, Fertigung und darüber hinaus.

Mit einem globalen Team von 100.000 Experten in mehr als 150 Ländern bietet Johnson Controls heute das weltweit größte Portfolio an Gebäudetechnik und Software sowie Servicelösungen von einigen der vertrauenswürdigsten Namen der Branche.

Besuchen Sie http://www.johnsoncontrols.com für weitere Informationen und folgen Sie @Johnson Controls auf sozialen Plattformen.

Über Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions ist das führende globale Einzelhandelslösungsportfolio von Johnson Controls, das operative Exzellenz in großem Maßstab ermöglicht und die intelligente und vernetzte Kundenbindung fördert. Unsere intelligente digitale Betriebsplattform Sensormatic IQ kombiniert das gesamte Sensormatic Solutions-Portfolio, einschließlich der Daten von Drittanbietern, um unübertroffene Einblicke in das Kundenerlebnis, die Bestandsintelligenz, die Verlustprävention und die betriebliche Effizienz mit fortschrittlichen Technologien wie KI und maschinellem Lernen zu liefern. Dies ermöglicht es Einzelhändlern, auf der Grundlage von präskriptiven und prädiktiven datengesteuerten Ergebnissen zu handeln, um mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Besuchen Sie Sensormatic Solutions oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unserem YouTube-Kanal.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230223005007/de/

Contacts:

Katarzyna Breczko

Sensormatic Solutions von Johnson Controls

Büro: +49 173 7070 562

katarzyna.breczko@jci.com