Berlin - Ein Jahr nach Beginn des Kriegs in der Ukraine fordert die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal Investitionen für Sicherheit über die Bundeswehr hinaus. "Zeitenwende heißt für uns: Auch aber nicht nur aufs Militär schauen", sagte Rosenthal den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



"Sicherheit heißt unter anderem auch Verteidigung gegen Cyberangriffe, Entwicklungszusammenarbeit, ein gut aufgestellter Bevölkerungsschutz oder ein gut finanziertes Gesundheitswesen." Was es jetzt brauche, seien breite Investitionen in die private wie auch die staatliche Sicherheit. Wer "Zeitenwende" sage, müsse auch "Zeitenwende" meinen. "Der brutale und völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat die Sicherheitsarchitektur Europas pulverisiert", so die Juso-Chefin.

