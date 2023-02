Die Uniqa hat vorläufigen Zahlen zufolge im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis vor Steuern von 421,7 Mio. Euro und damit ein Plus von 10,3 Prozent erwirtschaftet. Das Konzernergebnis liegt bei 383,0 Mio. Euro (2021: 314,7 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie stieg auf 1,25 Euro (2021: 1,03 Euro). Es soll eine stabile Dividende in Höhe von 0,55 Euro vorgeschlagen werden. Für das Geschäftsjahr 2023 will man eine Fortsetzung der Verbesserungen im Kerngeschäft erreichen, heißt es. Einen konkreten Ergebnisausblick gibt es aufgrund der instabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nicht. Die verrechneten Prämien der Uniqa Group stiegen im Jahr 2022 um 3,9 Prozent auf 6.605,0 Mio Euro. Die verrechneten Prämien bei Uniqa Österreich ...

