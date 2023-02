EQS-News: K.B. Recycling Industries Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

K.B. Recycling Industries Ltd. informiert über Geschäftsentwicklung



23.02.2023 / 08:30 CET/CEST

K.B. Recycling Industries Ltd. informiert über Geschäftsentwicklung Tel Aviv, Israel, 23. Februar 2023 - K.B. Recycling Industries Ltd, auch bekannt als "Alkemy", notiert an der TSX Venture Exchange in Toronto (TSXV, CUSIP M62895103, AKMYF), in New York (OTC) und seit November 2022 auch an der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN A3CPD2, ISIN: IL0011747214, 5FC). Das Unternehmen mit Sitz in Israel betreibt ein Forschungs- und Entwicklungscenter sowie eine Produktionsstätte in Valencia, Spanien, und führt derzeit die Umfirmierung in "oceansix" durch. K.B. Recycling Industries/Alkemy/oceansix ist ein Technologie- und Produktionsunternehmen mit einer ökologisch-nachhaltigen Mission. Das Unternehmen verwendet Kunststoffabfälle zur Herstellung innovativer Produkte und baut transformative Unternehmen auf, die konventionelle Ansätze in den Schatten stellen. Auf diese Weise ist das Unternehmen ein globaler Vorreiter für nachhaltige Lösungen und bahnbrechende Erfindungen. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die neue Technologien mit nachhaltiger Produktion sowie mit Produkten aus Kunststoffabfall kombinieren und trägt so zur Bewältigung einiger der aktuell weltweit wichtigsten Umweltprobleme bei. Mit der Unternehmensentscheidung, die operativen Aktivitäten in Europa nachhaltig auszubauen, erfolgte im November 2022 die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und nun auch die Professionalisierung der Investor-Relations-Aktivitäten - eine renommierte Münchner IR-Agentur wurde kürzlich mit dieser Aufgabe betraut. Die neue Website für oceansix wurde bereits erstellt. Bitte besuchen Sie: www.oceansix.com Das wachsende Angebot von K.B. Recycling Industries/Alkemy/oceansix an hochwertigen Produkten ist darauf ausgerichtet, die Marktbedürfnisse und ESG-Anforderungen führender globaler Unternehmen, z.B. in der Automobil-, Transport- und Agrarindustrie, zu erfüllen. Der Schlüssel dazu ist die Kombination einer ständig umweltfreundlichen Produktion mit wegweisenden, nachhaltigen technologischen Innovationen. Um seinen technologischen Vorsprung aufrechtzuerhalten, pflegt das Unternehmen zusätzlich strategische Beziehungen zu führenden Industriepartnern sowie akademischen Einrichtungen und baut dieses Netzwerk weiter aus, um eine zielgerichtete Entwicklung und entsprechende Marktzugänge sicherzustellen. Darüber hinaus wird das Unternehmen seinen Produktionsprozess, auch im Vergleich zu Herstellern von Neuprodukten, äußerst kosteneffizient halten. Sie sind herzlich eingeladen, am ‚Impact', der Geschäftsentwicklung und der Zukunft von oceansix teilzuhaben, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte oceansix.com und bleiben Sie mit uns auf LinkedIn und Twitter in Verbindung. Für Informationen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an: maximilian@oceansix.com | Telefon +49 89 139 28 890

K.B. Recycling Industries Ltd. - Derech Menachem Begin 11 - Ramat Gan - Israel Über oceansix oceansix ist eine globale Quelle für radikale, nachhaltige Lösungen und Erfindungen im Bereich der Abfallverwertung. Angetrieben von der Vision, sinnvolle Lösungen zu schaffen, erforscht oceansix ständig neue Wege, um neue Technologien mit nachhaltiger Produktion und Produkten aus Kunststoffabfall zu kombinieren. oceansix baut erfolgreich Geschäft in globalen Industriezweigen auf und löst gleichzeitig einige der brennendsten Herausforderungen der Erde. Das Unternehmen wird durch sein zirkuläres Modell getrieben, bei dem Produkte aus Kunststoffabfällen hergestellt werden und die Einnahmen in die Entwicklung revolutionärer Ideen für neue Produkte mit großem Marktpotenzial und großer Wirkung fließen.

