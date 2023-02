FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,25 Prozent auf 133,99 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,53 Prozent. In anderen Euroländern fiel der Handelsauftakt ähnlich aus.

Am Vormittag dürften Marktteilnehmer zum einen auf Inflationsdaten aus der Eurozone achten. Obwohl es sich um Detailangaben handelt, sind sie von Interesse, da bei der vorherigen Veröffentlichung die Zahlen aus der größten Euro-Volkswirtschaft Deutschland noch nicht vorlagen und geschätzt werden mussten. In den USA stehen am Nachmittag Daten zum Wirtschaftswachstum und die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt auf dem Programm./bgf/jha/