Der DAX dürfte am Donnerstag etwas höher starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 30 Minuten vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent im Plus auf 15.469 Punkte. Am Vortag war der DAX mit einem Tagestief von 15.247 Punkten gerade noch in der Handelsspanne der vergangenen beiden Wochen geblieben, bevor er sich letztlich deutlich stabilisierte. Auch an der Wall Street blieb die Lage wackelig. Immerhin schafften die Indizes der Technologiebörse Nasdaq ein kleines Plus.Alle aktuellen Entwicklungen ...

