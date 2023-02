Mercedes-Benz hat vor kurzem Anleger und Analysten mit guten Zahlen zufrieden gestellt. Vor allem das Aktienrückkaufprogramm kam gut an. Am Mittwoch gab es News zu zukünftigen Strategie in Sachen Software.Mercedes-Benz rechnet sich für die geplante eigene Autosoftware große Geschäftschancen aus. Bis Ende der Dekade soll sich der softwaregetriebene Umsatz im Konzern auf einen hohen einstelligen Milliarden-Euro-Betrag vervielfachen, wie das Unternehmen am Mittwoch anlässlich einer Präsentation zum ...

