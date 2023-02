Paulette Rowe, ehemals CEO, Geschäftsbereich Integrated and Ecommerce Solutions (IES) von Paysafe

Shane Happach, CEO, Coda Payments, und ehemals EVP, Head of Global Ecommerce, bei Worldpay

Lynn McCreary, Chief Legal Officer, Sportradar, und ehemals Chief Legal Officer bei Fiserv

Global Processing Services ("GPS"), eine schnell wachsende weltweite Zahlungstechnologieplattform der nächsten Generation, meldete heute die Berufung von Paulette Rowe, Shane Happach und Lynn McCreary zu unabhängigen Non-Executive Directors.

Paulette Rowe ist eine der einflussreichsten Frauen im Zahlungsbereich. Sie wurde drei Jahre in Folge von American Banker in der alljährlichen Rangliste gewürdigt und war früher CEO des Geschäftsbereichs Integrated and Ecommerce Solutions (IES) von Paysafe. Paulette Rowe bringt umfassende Erfahrungen im Bereich kartenbasierter und virtueller Wallet-Zahlungslösungen ein. Vor Paysafe war Paulette Rowe als Head of Payments and Financial Services Partnerships bei Facebook tätig und übte über einen Zeitraum von 20 Jahren in verschiedenen Finanzunternehmen wie etwa Barclaycard, Royal Bank of Scotland (RBS), Tesco Bank und GE Capital Führungspositionen aus.

Shane Happach ist im weltweiten Zahlungsverkehr eine erfahrene Führungskraft mit Stärken im Unternehmensvertrieb und auf Fintech basierender Disruption. Shane Happach wurde kürzlich zum CEO des Fintech-Unternehmens Coda Payments aus Singapur berufen. Vor Coda war Shane Happach zwei Jahre lang CEO des Zahlungs-Fintechs Mollie und bekleidete mehr als ein Jahrzehnt lang bei Worldpay verschiedene Führungspositionen, darunter EVP, Head of Global Ecommerce und Chief Commercial Officer. Vor Worldpay arbeitete er beim 2014 von Ingenico übernommenen Unternehmen GlobalCollect in Geschäftsentwicklungspositionen in Nord- und Südamerika sowie dem Raum EMEA.

Lynn McCreary bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Rechts-, Geschäfts- und Vorstandspositionen bei GPS ein, nachdem sie 11 Jahre bei dem Finanzdienstleistungs- und Zahlungsverkehrsunternehmen Fiserv- seit 2013 als Chief Legal Officer tätig war. Zu ihren Verantwortungsbereichen bei Fiserv zählten die Leitung der weltweiten Rechts-, Ethik- und Compliance-Aktivitäten sowie eine aktive Rolle bei der Koordinierung der M&A-Strategie des Unternehmens. Vor ihrem Wechsel zu Fiserv war Lynn McCreary als Equity Partner bei Bryan Cave LLP, jetzt Bryan Cave Lighton Paisner, tätig und vertrat dort die Interessen von Finanzdienstleistungsunternehmen, Versicherungsgesellschaften, Einzelhändlern und anderen in einem breiten Spektrum von Handelsstreitigkeiten. Lynn McCreary ist zurzeit Chief Legal Officer von Sportradar.

"Paulette, Shane und Lynn bringen einen reichen Erfahrungsschatz für unser Board mit und werden unser Team dabei unterstützen, das enorme Disruptionspotenzial im Bereich der Issuer-Zahlungsverarbeitung auszuschöpfen", sagte Gene Lockhart, Chair of GPS. "GPS hat sich langfristigen Investments verschrieben, um unsere Kunden bei der Beschleunigung von Innovationen, der Diversifizierung von Produktkapazitäten und der Ermöglichung neuer Zahlungsprogramme weltweit zu unterstützen."

Unter der Leitung von Kevin Schultz, der seit Juli 2022 Chief Executive Officer ist, hat GPS eine Reihe von sehr erfahrenen Führungskräften aus dem globalen Zahlungsverkehr gewonnen. Das Unternehmen meldete kürzlich die Berufung des Visa-Veteranen Jim McCarthy zum Executive Vice President, Global Product and Sales, der über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Zahlungsverkehr verfügt, Kevin Fox zum Chief Revenue Officer und Jeff Burns zum Chief Financial Officer.

