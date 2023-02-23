CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 46 (33) EUR - 'OUTPERFORM'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR FMC AUF 42 (29) EUR - 'HALTEN'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 70 (68) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 17,40 (17,10) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 29,60 (31,90) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,50 (3,30) EUR - 'OVERWEIGHT' BERENBERG SENKT BP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 590 (560) PENCEBERENBERG SENKT KPN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3,45 (3,20) EURBOFA SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 7300 (7400) PENCE - 'BUY'BOFA HEBT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 17 (16) EUR - 'NEUTRAL'CITIGROUP STARTET ASM INTERNATIONAL MIT 'BUY' - ZIEL 390 EURCREDIT SUISSE SENKT COSMO PHARMACEUTICALS AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM)CREDIT SUISSE SENKT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...