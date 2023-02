Axa hebt Dividende trotz Gewinnrückgang an - Umsatz legt zuCembra erzielt starkes Ergebnis, Reingewinn um 5% gesteigertPirelli erzielt überraschend viel Gewinn - PreiserhöhungenSunrise UPC GmbH - Anhaltende Dynamik beim Kundenwachstum - Gesamtjahresumsatz und bereinigtes EBITDA stabil AUTO1 Group meldet Rekordzahlen für das Gesamtjahr 2022 Deutsche Telekom übertrifft Erwartungen und will weiter wachsen - Ausblick etwas trist Dürr-Konzern schließt 2022 mit Rekorden bei Auftragseingang und Umsatz ab SFC Energy gewinnt Folgeauftrag in Polen - Linc Polska ordert EFOY Pro Brennstoffzellen für mehr als EUR 1 Mio Fielmann Gj vorl. Dividende je Aktie verfehlt Erwartungen Freenet hebt Dividende an - Gewinnziel 2022 erreicht- CEO-Vertrag verlängert Gerresheimer wächst noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...