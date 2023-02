Fehraltorf (ots) -Elektromobilität ja, aber wie laden? Schon vor dem Kaufentscheid ist kompetente Beratung entscheidend. Bei der Planung und Realisierung einer zweckmässigen Ladeinfrastruktur tauchen Fragen aus unterschiedlichen Bereichen auf. Was ist die geeignete Ladeinfrastruktur für zu Hause, das Geschäft oder unterwegs? Am 14. März 2023 findet das e-mobile Lade Forum mit Begleitausstellung im Technopark in Zürich statt.Bei der Planung und Realisierung einer zweckmässigen Ladeinfrastruktur tauchen viele Fragen aus unterschiedlichen Bereichen auf. Welche Ladeinfrastruktur ist zu Hause optimal, welche im Geschäft oder unterwegs? Ein Thema, das Entscheidungsträger und Fachleute aus Ladeinfrastruktur, Händler, Garagisten, Gemeinden/Städte, Technische Leiter, Immobilienverwaltungen, EVUs, Ladenetzbetreiber, Hersteller/Lieferanten, Planer und Dienstleister oder private Personen mit Interesse an Ladeinfrastrukturfragen aktuell beschäftigt.Die Schwerpunktthemen am e-mobile Ladeforum:- Bidirektionales Laden- Smart Charging- Ladeinfrastruktur in der Tiefgarage- Energieversorgung 2050- Ladeinfrastruktur 2050Die Moderatorin Sarah Andrina Schütz führt durch den Tag, renommierte Referentinnen und Referenten präsentieren konkrete Lösungsansätze und vermitteln Ausblicke auf die kommenden Trends.Weitere Informationen zur Veranstaltung: www.ladeforum.chKontakt zur Veranstaltung:Livia Russell, Leiterin Fachgesellschaften Mitglieder ServicesT +41 58 595 12 68, livia.russell@electrosuisse.chKontakt Electrosuisse:Christine Andres, PR-VerantwortlicheT +41 58 595 12 13, christine.andres@electrosuisse.chOriginal-Content von: Electrosuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005499/100903293