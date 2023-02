EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

USU gewinnt Liferay-Projekt bei niederländischer Parnassia-Gruppe



23.02.2023 / 09:04 CET/CEST

Möglingen, 23. Februar 2023. Die Parnassia Groep mit Hauptsitz in Den Haag hat USU mit dem Liferay-basierten Betrieb, der Weiterentwicklung und Migration auf die neueste Liferay-Version DXP 7.4 für ihre etwa 30 Websites beauftragt. Parnassia ist der größte niederländische Anbieter medizinischer und sozialer Unterstützungsleistungen für Erwachsene mit psychischen Erkrankungen aller Art. Nach dem Projektstart wird USU ab April 2023 in der Betriebsverantwortung für die AWS-basierte Liferay-Installation stehen. Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit bis Ende 2024 mit Verlängerungsoptionen und umfasst folgende Aspekte: die Transition vom bisherigen Dienstleister zu USU

das Application Management für die Installation

die Wartung und Weiterentwicklung der Website-Auftritte

die Migration nach Liferay DXP 7.4. USU konnte sich aufgrund der Kompetenzen als zertifizierter Liferay Platinum Partner mit dem besten Fachkonzept, den Erfahrungen im Application Management sowie zahlreicher Referenzen aus erfolgreich realisierten Kundenprojekten durchsetzen. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. Über USU Software Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen: https://www.usu.com Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

