Weißer Diamant vom Typ IIa mit 150 Karat auf Lulo entdeckt

Anzeige / Werbung Einen weiteren großen weißen Diamanten vom Typ IIa hat die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) zusammen mit ihren Partnern auf der Lulo-Diamanten-Mine in Angola gefördert. Der besonders reine und seltene Stein hat ein Gewicht von 150 Karat und stellt bereits den 36. Diamanten mit einem Gewicht von über 100 Karat dar, der jemals auf der Lulo-Mine gefördert wurde. Einen weiteren großen weißen Diamanten vom Typ IIa hat die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) zusammen mit ihren Partnern auf der Lulo-Diamanten-Mine in Angola gefördert. Der besonders reine und seltene Stein hat ein Gewicht von 150 Karat und stellt bereits den 36. Diamanten mit einem Gewicht von über 100 Karat dar, der jemals auf der Lulo-Mine gefördert wurde. Gefunden wurde das neue Schmuckstück im Bergbaublock 28. Dieser erweist sich immer mehr als eine besonders interessante Zone der Lulo Mine, denn Lucapa Diamond hat auf diesem Teil seines Konzessionsgebiets bereits fünf Diamanten gefunden, die ein Gewicht von über 100 Karat (1 Karat = 0,2 Gramm) aufweisen.



Einmal mehr unterstreicht die Lulo-Mine mit diesem Fund ihr außergewöhnliches Potential, denn welche andere Diamantenmine kann von sich behaupten, in nicht einmal acht Jahren Produktion 36 Diamanten mit einem Gewicht von über 100 Karat gefunden zu haben. Steine dieser Größenordnung sind mehr als nur ein Sahnehäubchen. Sie machen die Lulo-Mine für Lucapa Diamond und ihre Partner zu einer wahren Goldgrube. Lucapa Diamond vereinnahmt eine Dividende von 2,1 Millionen AUD Wie lukrativ die Lulo-Mine für ihre Eigentümer ist, beweist auch die Dividendenzahlung, die Lucapa Diamond für das vergangene Geschäftsjahr erhalten hat. Sie beläuft sich nach Abzug der Quellensteuer auf 2,1 Millionen Australische Dollar (AUD), was umgerechnet 1,35 Millionen Euro entspricht.



Beides, die hohe Dividendenzahlung wie auch der neuerliche Fund eines großen Diamanten vom hochreinen Typ IIa, macht deutlich, dass Lucapa Diamond in seinen afrikanischen Diamantenminen hochwertige Steine fördert, die weltweit mit die höchsten Preise für Rohdiamanten pro Karat erzielen.



Während die laufende Produktion auf der Mothae- und der Lulo-Mine immer wieder Diamanten ans Tageslicht fördert, die höchsten Ansprüchen genügen, dürfen sich die investierten Anleger gleichzeitig über die konstante Weiterentwicklung des Merlin-Projekts in Australiens Northern Territory freuen. Für dieses erst im Jahr 2021 übernommene Projekt erstellt Lucapa Diamond gerade eine Machbarkeitsstudie. Sie wird voraussichtlich noch im ersten Quartal 2023 veröffentlicht werden. Enthaltene Werte: AU000000LOM6

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )