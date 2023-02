DJ EUREX/Bund-Future mit Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis gegen 8.35 Uhr 15 Ticks auf 134 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,23 Prozent und das -tief bei 133,96 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 25.097 Kontrakte. Der Buxl-Futures büßt 52 Ticks auf 136,8 Prozent ein; der Bobl-Futures sinkt um 2 Ticks auf 115,87 Prozent. Steigende Zinserwartungen im Euroraum haben den Bund-Future zuletzt belastet. An den Geldmärkten stiegen die Erwartungen an den Zinsgipfel zuletzt bis auf 3,75 Prozent.

