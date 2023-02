Die Lithium-Industrie in einem Index-Zertifikat

Ohne Lithium keine Batterien! Die Knappheit des Rohstoffs leitet sich aus dem weltweit steigenden Bedarf für die Verwendung in der Elektromobilität, Smartphones und Tablets ab. Laut US Geological Survey (Mineral Commodities) vom Januar 2022 kommen 74 Prozent des weltweit produzierten Lithiums in Batterien zum Einsatz, 14 Prozent in der Keramik- und Glasfabrikation, der Rest entfällt auf Schmierstoffe, Metallpulver, Polymere und Luftaufbereitung. Wer vor dem Hintergrund der wachsenden Nachfrage und des Mangels an Alternativen von höheren Lithium-Preisen ausgeht, kann mit dem Open-End-Zertifikat mit der ISIN DE000DA0AAS6 auf eine positive Wertentwicklung des Best of Lithium Index setzen, der von Indexanbieter Solactive berechnet wird. Morgan Stanley quotiert das Zertifikat.

Fixer Basket von 9 Lithium-Produzenten weltweit

Die Redaktion des Anlegermagazins Aktionär hat einen fixen Aktienkorb zusammengestellt, der 9 Top-Unternehmen des Sektors beinhaltet: Albemarle Corp (15,8 Prozent), Livent Corp (14,7 Prozent), Quimica y Minera de Chile ADRs Pfd Class B (14,7 Prozent), Allkem Ltd (13,4 Prozent), Jiangxi Ganfeng Lithium H-Shares (12,8 Prozent), Standard Lithium (7,8 Prozent), Piedmonth Lithium Ltd ADRs (7,7 Prozent), Lithium Americas Corp. (6,3 Prozent), Vulcan Energy Resources Ltd. (5,4 Prozent). Anfänglich waren 11 Aktien enthalten, Neo Lithium und Millenial Lithium wurden übernommen.

Die Indexregeln sehen vor, dass die Komponenten vierteljährlich auf eine Marktkapitalisierung von mindestens 150 Mio. US-Dollar pro Share Class und ein Mindest-Handelsvolumen von 300.000 US-Dollar pro Tag überprüft und gegebenenfalls entfernt werden. Ausgeschiedene Aktien können wieder aufgenommen werden, wenn sie diese Kriterien später wieder erfüllen, eine Neuaufnahme von Komponenten ist aber nicht vorgesehen. Anschließend werden die durchschnittlichen täglichen Handelsvolumina für die Gewichtung herangezogen, wobei 15 Prozent das Höchst- und 5 Prozent das Mindestgewicht darstellen. Alle Komponenten und Gewichtungen können unter der ISIN des Best of Lithium Index (DE000SL0C077) auf den Internetseiten von Solactive eingesehen werden.

Der Index ist als Net-Total-Return-Index konzipiert; somit werden etwaige Nettodividenden reinvestiert. Die Managementgebühr beträgt 1 Prozent p.a. und wird auf täglicher Basis dem Index entnommen.

ZertifikateReport-Fazit: Auch wenn die Investment-Story der steigenden Nachfrage auf Jahr(zehnt)e hinaus festgeschrieben scheint, können Explorationsprojekte für Volatilität bei einzelnen Titeln sorgen, ferner ist auch die Dollar-Lastigkeit des Baskets zu berücksichtigen - das Zertifikat spricht also risikobewusste Anleger an, die mit einer Depot-Beimischung auf den Trend setzen wollen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den Best of Lithium Index oder von Anlageprodukten auf den Best of Lithium Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de