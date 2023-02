Amazon kündigt neue Homeoffice-Regeln an. Sowohl der Inhalt als auch der Streit darum, erinnern an das Remote-Fiasko bei Apple vor einem Jahr. Das ist passiert. Amazon hat angekündigt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück ins Büro zu holen. Zumindest den Hauptteil der Wochenarbeitszeit soll die Belegschaft wieder gemeinsam vor Ort sein. Konkret spricht Amazon-Chef Andy Jassy in einem internen Memo an die Belegschaft von drei Tagen, die sie im Büro verbringen soll. Wie unter anderem CNBC jetzt schreibt, führt das in der Belegschaft zu Frust. Viele Team-Mitglieder sind mit der Anordnung ...

