Bad Oldesloe (ots) -Der Eisbär gilt als wichtiges Symbol der Klimaschutzbewegung. Durch die Erderwärmung schmelzen die Polkappen, wodurch sein Überleben im natürlichen Lebensraum stark gefährdet ist. Laut kanadischen Forscher:innen könnten die verbliebenen 25.000 Eisbären bis zum Jahr 2100 nahezu ausgestorben sein. Um auf die Bedrohungen für die arktischen Bewohner aufmerksam zu machen und ein globales Bewusstsein für die Notwendigkeit des Handelns zu schaffen, wurde 2004 der Welteisbärentag (engl.: International Polar Bear Day) ins Leben gerufen, der auch in diesem Jahr auf den 27. Februar fällt.Als Greta Thunberg der Eisbären hat sich ein neuer Kinderbuchheld namens "Der HEISSbär" rechtzeitig zum Jahrestag auf Rettungsmission begeben. Das gleichnamige Bilderbuch von Autor und Schlagerstar Axel Fischer ("Amsterdam") führt mit einer liebevollen Geschichte und kindgerechten Reimen an das Thema Klimawandel für Kinder heran. Als frisch gebackener Vater wünscht sich der studierte Musikpädagoge, der das Buch seinem Sohn Flynn gewidmet hat, dass unsere Erde auch für die folgenden Generationen so schön und lebenswert bleibt.Illustriert wurde das Hardcover-Bilderbuch von der Ukrainerin Maryna Skyba, die den "HEISSbären" aufgrund des Krieges auf ihrer Flucht ins Exil zum Leben erweckte. Neben der inspirierenden Geschichte über Freundschaft, Zusammenhalt und Mut bietet "Der HEISSbär" eine Ausmalvorlage sowie ein Poster mit Energiespartipps, die zum weiteren Auseinandersetzen einladen.Zahlreiche Pädagog:innen sowie prominente Vertreter wie Prof. Dr. Hendrik Streeck (Virologe und Berater der Bundesregierung), konnte der neue Kinderzimmerheld bereits als Unterstützer für seine Mission gewinnen."Der HEISSbär" wird unter Buchhandlungen als "Bilderbuch-Tipp des Jahres" gehandelt und soll das Thema Klimawandel über den Welteisbärentag hinaus ins Bewusstsein rücken.Zitat aus "Der HEISSbär": "Bei uns am Nordpol schmilzt das EIS. Du musst uns retten, uns ist schon ganz HEISS!"Buchcover, Pressefotos und weitere Infos: www.heissbaer.comPressekontakt:Dennis Ebbecke (Pressworx, +49 17684959466), info@heissbaer.comOriginal-Content von: Axel Fischer - Der HEISSbär, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168737/5447905