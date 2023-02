Daniel Pfändler (MainSky): Die Fed bleibt auf Kurs

23.02.2023 - Die wirtschaftliche Dynamik in den USA schwächt sich ab und die Inflation fällt, allerdings geschieht beides deutlich langsamer als noch vor ein paar Wochen angenommen. Die Januar-Zahlen aus den USA haben die Rezessionssorgen verdrängt und die Zinserwartungen weiter nach oben getrieben. Doch die Notenbanken, allen voran die Fed, befinden sich heute in einer spürbar besseren Position als noch im vergangenen Jahr, weil die Realrenditen schon deutlich positiv sind und nicht nochmals signifikant erhöht werden müssen. Damit sollte es auch nicht mehr zu einem deutlichen Abwärtsdruck auf die Bewertungen (Multiples) von Aktien kommen. Was das Wachstum angeht, kommt es, wenn überhaupt, allenfalls zu einer milden und kurzen Rezession. Damit bleibt das Nominalwachstum hoch, womit die Zahlungsströme in der Volkswirtschaft deutlich zunehmen und so eine Insolvenzwelle ausbleiben dürfte. Gleichzeitig unterstützen diese das Gewinnwachstum. In diesem Umfeld sollte weiterhin der Fokus auf Unternehmen und Sektoren mit niedrigen KGVs liegen.

Die Wirtschaft ist wie das Wetter Überzeichneten die für den Dezember gemeldeten Wirtschaftsdaten aus den USA noch eine konjunkturelle Abschwächung, überraschte im Januar die US-Wirtschaft mit stärker als erwarteten Zahlen aus dem Einzelhandel und der Industrieproduktion. Schuld daran war das Wetter. Auf starke Schneefälle bis weit in den Süden der USA im Dezember folgte mildes und trockenes Wetter im Januar, bei dem die Menschen wieder mehr das Haus verlassen und konsumieren. Gleiches gilt für die Dynamik in der US-Industrieproduktion ohne Energie und Versorger, die von ungewöhnlich kaltem Wetter eher profitieren. Mit einem Plus von einem Prozent in der engeren Definition der Industrieproduktion im Januar konnte der Rückgang des Vormonats um 1,8 Prozent zu einem Großteil wieder wettgemacht werden. Die daraus resultierenden Diskrepanzen zwischen den Erwartungen und den tatsächlich gemeldeten Zahlen spiegeln sich im "US Economic Surprise Index" wider, auffällig ist das hohe Niveau der positiven Überraschungen bei den jüngsten Daten ...