Andritz erhielt vom U.S. Army Corps of Engineers, Nashville District, den Auftrag zur Sanierung der Turbinen und Generatoren des Old Hickory-Wasserkraftwerks. Old Hickory ist ein 162-MW-Kraftwerk am Cumberland River in Central Tennessee in der Nähe von Hendersonville. Nach der vollständigen Inbetriebnahme wird die elektrische Energieerzeugung etwa 565 GWh pro Jahr betragen. Die Inbetriebnahme des ersten Maschinen-satzes ist für August 2026 geplant.

