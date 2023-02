Kapsch TrafficCom hat mit der Green Gantry eine alternative Hybridbauform für Mautbrücken entwickelt, die auf Holz statt Metall basiert und so den Metallverbrauch auf ein Minimum reduzieren kann. Auf der Kapsch TrafficCom-Teststrecke in Teesdorf (NÖ) gibt es ab sofort die erste Green Gantry. Die Green Gantry ist bei Qualität und Kosten mit einer herkömmlichen Mautbrücke vergleichbar. Da Holz im Vergleich zu Stahl einen bis zu zwanzigfach geringeren CO2 Fußabruck hat, werden die Umweltauswirkungen mit der Green Gantry im Vergleich zu herkömmlichen Mautbrücken verringert. In den kommenden zwei Jahren werden die Spezifikationen und Eigenschaften der Green Gantry am Standort in Teesdorf überwacht, um auch in Zukunft eine einwandfreie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...