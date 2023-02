Vancouver, B.C. - 22. Februar 2023: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) gibt die Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 bekannt. Der konsolidierte Jahresabschluss und die entsprechende Management Discussion & Analysis für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr können unter http://www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter www.calibremining.com eingesehen werden. Alle Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.

2022 HÖHEPUNKTE

- Rekordgoldverkäufe von 222.991 Unzen mit Einnahmen in Höhe von 403,1 Mio. $, bei einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis1 von 1.808 $/oz;

- Konsolidierte Gesamt-Cash-Kosten ("TCC")1 von 1.129 $/oz; Nicaragua 1.065 $/oz & Nevada 1.405 $/oz

- Konsolidierte All-In Sustaining Costs ("AISC")1 von 1.259 $/oz; Nicaragua 1.154 $/oz & Nevada 1.421 $/oz;

- Erwirtschaftete einen Cashflow von 96,7 Millionen Dollar aus dem operativen Geschäft;

- Bereinigter Nettogewinn2 von 51,4 Millionen US-Dollar oder 0,12 US-Dollar pro Aktie;

- Die Tagebaugenehmigung für Pavon Central wurde im 2. Quartal erteilt, wobei im Laufe des Jahres beträchtliche Fortschritte erzielt wurden, die zu einem gehaltsabhängigen Wachstum führten, das für die Produktion in Q1 2023 vorgesehen ist;

- Die Genehmigungen für den Tagebau und den Untertagebau des Projekts Eastern Borosi (EBP") wurden im vierten Quartal erteilt, wobei im Laufe des Jahres beträchtliche Fortschritte erzielt wurden, um die Produktion im zweiten Quartal 2023 vorzubereiten;

- Bedeutende Explorationsergebnisse in zahlreichen Anlagen, einschließlich einer neuen hochgradigen Entdeckung innerhalb des Limon-Minenkomplexes bei Panteon North und des mehrere Kilometer langen VTEM-Goldkorridors (Pressemitteilungen vom 7. September 2022, 27. Juni 2022 und 8. Dezember 2022), einer zweiten neuen Entdeckung in Nevada bei der Pan-Mine (Pressemitteilung vom 17. Januar 2023) und Gold Rock Carlin-ähnlicher Ergebnisse (Pressemitteilung vom 22. November 2022), zeigen ein höheres Gehalts- und Erweiterungspotenzial;

- Die konsolidierten Mineralreserven für 2022 stiegen im Vergleich zu 2021 um 33% auf 1,35 Moz, abzüglich des Produktionsabbaus (Pressemitteilung vom 14. Februar 2023) und;

- Einführung der auf fünf Jahre angelegten Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens, die verantwortungsvolle und nachhaltige Bergbaupraktiken sicherstellt, und erhebliche Fortschritte bei der Selbstbewertung der Grundsätze für verantwortungsvollen Bergbau des World Gold Councils.

Q4 2022 HÖHEPUNKTE

- Goldverkäufe von 61.461 Unzen mit Einnahmen in Höhe von 107,0 Millionen $ bei einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis1 von 1.742 $/oz);

- TCC1 von 1.097 $/oz; Nicaragua 1.079 $/oz & Nevada 1.174 $/oz

- AISC1 von 1.236 $/oz; Nicaragua 1.188 $/oz & Nevada 1.201 $/oz

- Nettogewinn von 14,5 Millionen US-Dollar; unverwässerter Nettogewinn pro Aktie von 0,03 US-Dollar (Q4 2021: 0,04 US-Dollar);

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "Das Team von Calibre erfüllt weiterhin seine Verpflichtung, das Unternehmen durch Reinvestitionen in Exploration, Minenerschließung und Akquisition zu vergrößern. Unsere Investitionen haben zu neuen Entdeckungen, erhöhten Mineralreserven und Mineralressourcen, der Erteilung wichtiger Minengenehmigungen und der Erschließung neuer hochgradiger Minen geführt, die alle zu einem erheblichen Produktionswachstum beitragen werden. Calibre hat seine Produktion im Jahresvergleich um ca. 20 % gesteigert, während die Mineralreserven seit 2019 um 370 % auf 1,35 Millionen Unzen mit Rekordgehalten in unserem Portfolio in Nicaragua gestiegen sind. Das Produktionswachstum im Jahr 2023, das um 20 % auf 250.000 bis 275.000 Unzen ansteigt, wird durch höhere Gehalte bei Pavon Central und Eastern Borosi angetrieben. Ich bin mit den Fortschritten des Teams im Tagebau Pavon Central zufrieden, der im bisherigen Jahresverlauf 800 Tonnen pro Tag mit einem Durchschnittsgehalt von 6 g/t Gold lieferte.

Ich bin der Meinung, dass wir eine solide Grundlage geschaffen haben, die uns eine mehrjährige Lebensdauer der Mineralreserven ermöglicht, mit starken organischen Wachstumsmöglichkeiten und neuen Goldentdeckungen zur Erweiterung unserer bestehenden Anlagen. Im Jahr 2022 haben wir in beiden Betriebsgebieten neue Zonen entdeckt und im Fall von Panteon North haben wir in weniger als 12 Monaten von der Entdeckung zu einer Mineralreservenschätzung von 244.000 Unzen mit 9,45 g/t Gold übergegangen. Im Jahr 2023 werden wir ein Bohrprogramm mit mehreren Bohrgeräten vorantreiben, das den VTEM Gold Corridor weiterverfolgen wird, wo wir 11,6 g/t Gold auf 9 Metern und 1,5 km entlang des Trends von Panteon North entdeckt haben. Beim Projekt Golden Eagle im US-Bundesstaat Washington warten wir auf weitere Ergebnisse des Phase-I-Bohrprogramms, das eine hochgradige Mineralisierung einschließlich 4,30 g/t Au auf 92 Metern durchteufte.

Die kontinuierliche Integration unserer Nachhaltigkeitsprogramme in das gesamte Unternehmen verschafft Calibre eine starke soziale Lizenz, um erfolgreich zu operieren, und wir verpflichten uns weiterhin, die Exploration und das organische Wachstum aus dem starken operativen Cashflow selbst zu finanzieren und gleichzeitig allen Interessengruppen einen positiven und nachhaltigen Nutzen zu bieten."

KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE: Q4 202 2 UND GJ 2022

Konsolidierte Finanzergebnisse

$'000 (außer Beträge pro Aktie und pro Unze, wie angegeben) Q4 2022 Q4 2021 2022 2021 Einnahmen $ 107,046 $ 88,109 $ 403,072 $ 328,132 Umsatzkosten, einschließlich Abschreibungen und Amortisation $ (78,697) $ (64,850) $ (299,469) $ (223,883) Betriebsergebnis des Bergwerks $ 28,349 $ 23,259 $ 103,603 $ 104,249 Nettoeinkommen $ 14,502 $ 14,649 $ 43,344 $ 58,199 Nettogewinn pro Aktie (unverwässert) $ 0.03 $ 0.04 $ 0.10 $ 0.17 Nettogewinn pro Aktie (voll verwässert) $ 0.03 $ 0.04 $ 0.09 $ 0.16 Bereinigter Reingewinn2 $ 12,882 $ 15,456 $ 51,422 $ 59,842 Bereinigter Reingewinn pro Aktie (unverwässert) $ 0.03 $ 0.05 $ 0.12 $ 0.18 Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit $ 28,064 $ 22,389 $ 96,657 $ 105,600 Investitionen in die Erschließung von Bergwerken und PSA $ 30,041 $ 11,520 $ 98,788 $ 63,029 Kapitalinvestitionen in die Exploration $ 7,083 $ 6,710 $ 46,403 $ 21,357 Produzierte Goldunzen 61,294 49,218 221,999 185,755 Verkaufte Goldunzen 61,461 49,207 222,991 183,242 Durchschnittlicher realisierter Goldpreis ($/oz)1 $ 1,742 $ 1,791 $ 1,808 $ 1,791 Gesamt-Bargeldkosten ($/oz)1 $ 1,097 $ 1,026 $ 1,129 $ 1,013 AISC ($/oz)1 $ 1,236 $ 1,139 $ 1,259 $ 1,136

Operative Ergebnisse

NICARAGUA Q4 2022 Q4 2021 2022 2021 Gefördertes Erz (t) 415,543 559,953 1,489,753 2,092,598 Gefrästes Erz (t) 460,181 579,891 1,615,039 1,958,580 Gehalt (g/t Au) 3.70 2.99 3.87 3.19 Wiederfindung (%) 93.1 90.1 90.9 91.7 Produziertes Gold (Unzen) 49,854 49,218 180,490 182,755 Verkauftes Gold (Unzen) 50,032 49,207 180,875 183,242 NEVADA Q4 2022 Q4 2021 2022 2021 Gefördertes Erz (t) 1,889,721 - 5,338,896 - Erz auf der Laugungsfläche (t) 1,866,270 - 5,322,621 - Gehalt (g/t Au) 0.39 - 0.39 - Produziertes Gold (Unzen) 11,440 - 41,509 - Verkauftes Gold (Unzen) 11,429 - 42,117 -

NICARAGUA BERGBAUARBEITEN

Die Goldgehalte stiegen 2022 im Vergleich zu 2021 um 26 %, da neue höhergradige Zonen in den Produktionsplan aufgenommen wurden, und das Unternehmen geht davon aus, dass die Gehalte in den Jahren 2023 und 2024 weiter steigen werden.

Betriebsergebnisse im Bergbau Q4 2022 Q4 2021 2022 2021 Gefördertes Erz - Tagebau (t) 337,845 442,560 1,162,845 1,683,666 Gefördertes Erz - Tagebau (t) - Durchschnittsgehalt (g/t Au) 3.37 2.85 3.57 2.73 Abgebauter Abfall - Tagebau (t) 3,927,838 2,591,783 14,217,355 14,854,381 Abgebautes Erz - unter Tage (t) 77,698 117,393 326,908 408,932 Abgebautes Erz - unter Tage - Durchschnittsgehalt (g/t Au) 5.12 5.08 4.87 4.42 Gesamtes abgebautes Erz (t) 415,543 559,953 1,489,753 2,092,598 Gesamtes abgebautes Erz - Durchschnittsgehalt (g/t Au) 3.70 3.32 3.85 3.06

NICARAGUA-VERARBEITUNG

Limon

Die Goldproduktion war 2022 um 13 % höher als 2021, was auf höhere Gehalte in den Tagebauen Limon Central und Tigra sowie im Untertagebau Panteon zurückzuführen ist.

Limonen-Verarbeitung Q4 2022 Q4 2021 2022 2021 Gefrästes Erz (t) 120,815 123,330 494,481 495,668 Gehalt (g/t Au) 5.36 5.59 5.31 4.69 Wiederfindung (%) 88.6 89.8 89.2 89.7 Produziertes Gold (Unzen) 18,244 19,599 76,171 67,352 Verkauftes Gold (Unzen) 18,388 19,578 76,341 67,620

Libertad

Die Goldgehalte stiegen aufgrund neuer hochgradiger Zonen um 21 %, doch die Goldproduktion ging 2022 gegenüber 2021 zurück, was auf einen ungeplanten Geräteausfall in der Kohlenstoffanlage und weniger verarbeitete niedriggradige Halden zurückzuführen ist.

Libertad Verarbeitung Q4 2022 Q4 2021 2022 2021 Gefrästes Erz (t) 339,366 456,561 1,120,559 1,462,912 Gehalt (g/t Au) 3.11 2.29 3.23 2.68 Wiederfindung (%) 94.7 90.3 92.1 92.8 Produziertes Gold (Unzen) 31,611 29,619 104,319 115,403 Verkauftes Gold (Unzen) 31,644 29,629 104,534 115,622

NEVADA BERGBAU- UND VERARBEITUNGSBETRIEBE

Bergbau Q4 2022 Q4 2021 2022 2021 Gefördertes Erz (t) 1,889,721 - 5,338,896 - Abgebauter Abfall (t) 2,274,772 - 10,916,990 - Gefördert insgesamt (t) 4,164,493 - 16,255,886 - Gehalt (g/t Au) 0.38 - 0.39 - Gefördertes Gold (Unzen) 23,101 - 67,253 -

Verarbeitung Q4 2022 Q4 2021 2022 2021 Erz auf der Laugungsfläche (t) 1,866,270 - 5,322,621 - Gehalt (g/t Au) 0.39 - 0.39 - Enthaltenes Gold (Unzen) 23,187 - 67,217 - Produziertes Gold 11,440 - 41,509 - Verkauftes Gold (Unzen) 11,429 - 42,117 -

Der Betrieb der Pan-Mine in Nevada wird ab dem 12. Januar 2022 in den Konzernabschluss einbezogen.

Der Bergbaubetrieb bei Pan wurde im 4. Quartal 2022 wie geplant fortgesetzt. Im 3. Quartal 2022 wurde der Wert der im Haufenlaugungspad enthaltenen Unzen um 3,3 Mio. $ (2,9 Mio. $ Barkosten plus 0,4 Mio. $ nicht zahlungswirksame Kosten) reduziert, um den potenziellen Nettoveräußerungswert auf Basis des durchschnittlichen Goldpreises von 1.728 $ im 3. Quartal abzüglich der Prozess- und Fertigstellungskosten wiederzugeben. Diese Abschreibung wurde anschließend im 4. Quartal 2022 teilweise um 2,1 Millionen $ rückgängig gemacht, wovon 0,2 Millionen $ nicht zahlungswirksam waren.

KONSOLIDIERTER FINANZBERICHT FÜR QUARTAL 4 2022 UND JAHRESBERICHT 2022

Im vierten Quartal 2022 betrugen die TCC und AISC 1.097 $ bzw. 1.236 $ pro Unze, verglichen mit 1.026 $ bzw. 1.139 $ pro Unze im vierten Quartal 2021. Die höheren AISC im 4. Quartal 2022 sind auf inflationäre Auswirkungen im Zusammenhang mit Diesel und anderen Rohstoffen sowie auf höhere Cash-Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb der Mine Pan zurückzuführen.

Die konsolidierten TCC und AISC für das Gesamtjahr 2022 betrugen 1.129 $ pro Unze bzw. 1.259 $ pro Unze und lagen damit innerhalb der Prognose für 2022. Die höheren Cash-Kosten und AISC im Jahr 2022 gegenüber 2021 sind auf die Rohstoffinflation und die Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlagen in Nevada zurückzuführen.

Ausgaben und Nettoeinkommen

Für das vierte Quartal 2022 und das Jahr 2022 betrugen die allgemeinen Verwaltungskosten des Unternehmens 2,8 Mio. $ und 12,2 Mio. $, verglichen mit 2,1 Mio. $ und 7,6 Mio. $ für die gleichen Zeiträume im Jahr 2021. Die Unternehmensverwaltung war im Jahr 2022 höher als in den Vergleichszeiträumen 2021, was zum Teil auf die zusätzlichen F&E-Ausgaben im Zusammenhang mit den Anlagen in Nevada zurückzuführen ist. Die verbleibende Abweichung ist hauptsächlich auf höhere Gehälter, Honorare und gestiegene Reise- und Marketingkosten im Vergleich zu früheren Zeiträumen zurückzuführen.

2023 LEITLINIE

KONSOLIDIERT NICARAGUA NEVADA Goldproduktion/Verkauf (Unzen) 250,000 - 275,000 210,000 - 230,000 40,000 - 45,000 Gesamt-Cash-Kosten ($/Unze)1 $1,000 - $1,100 $950 - $1,050 $1,300 - $1,400 AISC ($/Unze)1 $1,175 - $1,275 $1,100 - $1,200 $1,350 - $1,450 Wachstumskapital (Mio. $) $55 - $65 Explorationskapital (Mio. $) $25 - $30

Seit dem Erwerb der nicaraguanischen Vermögenswerte von B2Gold im Oktober 2019 und Fiore Gold im Jahr 2022 hat das Unternehmen kontinuierlich in das Unternehmen reinvestiert, was sich in einer starken Produktion, einem Reservenwachstum, der Entdeckung neuer Lagerstätten und der Identifizierung neuer Ziele niedergeschlagen hat, die Calibre in die Lage versetzen, zusätzliche Quellen für die Mühlenversorgung zu erschließen und die Produktion sowohl in Nicaragua als auch in Nevada zu steigern. Calibre investiert weiterhin in seine Explorationsprogramme und führt derzeit in Nevada und Nicaragua ein 100.000 Meter umfassendes Bohrprogramm zur Entdeckung und Erweiterung von Ressourcen durch.

Die Produktionsprognose von Calibre für 2023 spiegelt ein Produktionswachstum von etwa 20 % gegenüber 2022 wider, wobei die gesamten Cash-Kosten pro Unze im Jahr 2023 niedriger sein sollen als im Jahr 2022. Darüber hinaus soll das Wachstumskapital von Calibre im Jahr 2023 um 30 % geringer ausfallen als im Jahr 2022, was das Unternehmen auf ein starkes Jahr mit freiem Cashflow vorbereitet.

Es wird erwartet, dass das Wachstums- und Erhaltungskapital in der ersten Jahreshälfte höher sein wird, um den Wert der neuen hochgradigen Minen Pavon Central und EBP freizusetzen. Das Wachstum umfasst auch die unterirdische Erschließung, die Abraumbeseitigung bei Limon Norte und Tigra sowie den Landerwerb.

Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 und Details zur Telefonkonferenz

Die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 werden am Mittwoch, den 22. Februar 2023, nach Börsenschluss veröffentlicht, und das Management wird eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse und den Ausblick im Detail zu erörtern.

Datum: Donnerstag, Februar 23, 2023

Uhrzeit: 10:00 a.m. (ET)

Webcast-Link: https://edge.media-server.com/mmc/p/5qjci7oa

Anweisungen zum Erhalt von Einwahlnummern für Telefonkonferenzen:

Alle Teilnehmer müssen sich über den unten stehenden Link registrieren, um an der Telefonkonferenz von Calibres für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 teilzunehmen. Registrieren Sie sich unter https://register.vevent.com/register/BI868e1e65f2574b20a557a2de7726fd1b Nach der Registrierung erhalten Sie die Einwahlnummern und die PIN-Nummer, die Sie während des Anrufs eingeben müssen.

Der Live-Webcast und der Link zur Anmeldung können hier und unter www.calibremining.com im Bereich Veranstaltungen und Medien unter der Registerkarte Investoren abgerufen werden. Der Live-Audio-Webcast wird archiviert und kann 12 Monate lang nach der Veranstaltung unter www.calibremining.com wiedergegeben werden. Die Präsentationsfolien, die die Telefonkonferenz begleiten werden, werden vor der Telefonkonferenz im Investorenbereich der Calibre-Website unter Präsentationen zur Verfügung gestellt.

Qualifizierte Person

Darren Hall, MAusIMM, President & Chief Executive Officer, von Calibre Mining Corp. ist eine qualifizierte Person" gemäß NI 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES VORSTANDES

"Darren Hall"

Darren Hall, Präsident und Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

Senior Vice President, Unternehmensentwicklung & IR

T: 604.628.1010

E: mailto:calibre@calibremining.com

W: http://www.calibremining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Über Calibre Mining Corp.

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

Anmerkungen:

(1) NICHT-IFRS-KENNZAHLEN

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Investoren bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen als Indikatoren zur Bewertung von Goldminenunternehmen verwenden, insbesondere die Gesamt-Cash-Kosten pro Unze und die All-In Sustaining Costs pro Unze. In der Goldminenbranche sind dies gängige Leistungskennzahlen, die jedoch keine standardisierte Bedeutung haben. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusätzlich zu den konventionellen, gemäß IFRS erstellten Kennzahlen verwenden, um die Leistung des Unternehmens und seine Fähigkeit zur Generierung von Cashflow zu bewerten. Dementsprechend sollen sie zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden.

Gesamt-Cash-Kosten pro Unze Gold: Die Gesamt-Cash-Kosten beinhalten die Betriebskosten der Mine, wie z.B. Abbau-, Verarbeitungs- und lokale Verwaltungskosten (einschließlich aktienbasierter Vergütungen im Zusammenhang mit dem Minenbetrieb), Lizenzgebühren, Produktionssteuern, Bereitschaftskosten für die Mine und ggf. laufende Bestandsabschreibungen. Die Produktionskosten verstehen sich exklusive Abschreibungen, Rekultivierungs-, Kapital- und Explorationskosten. Die Gesamt-Cash-Kosten pro Unze Gold verstehen sich abzüglich der Silberverkäufe als Nebenprodukt und werden durch die verkauften Unzen Gold geteilt, um einen Wert pro Unze zu erhalten.

Nachhaltige Gesamtkosten pro Unze Gold: Eine Leistungskennzahl, die alle Ausgaben widerspiegelt, die für die Produktion einer Unze Gold im laufenden Betrieb erforderlich sind. Es gibt zwar keine branchenweit standardisierte Bedeutung dieser Kennzahl, aber die Definition des Unternehmens ist von der AISC-Definition abgeleitet, die vom World Gold Council in seinen Leitlinien vom 27. Juni 2013 und 16. November 2018 dargelegt wurde. Der World Gold Council ist eine 1987 gegründete, nicht-regulatorische, gemeinnützige Organisation, zu deren Mitgliedern weltweit führende Bergbauunternehmen gehören. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl externen Nutzern bei der Bewertung der operativen Leistung und der Fähigkeit, freien Cashflow aus dem laufenden Betrieb zu generieren, nützlich ist. Das Unternehmen definiert AISC als die Summe der gesamten Cash-Kosten (siehe oben), des nachhaltigen Kapitals (Kapital, das erforderlich ist, um den laufenden Betrieb auf dem bestehenden Niveau aufrechtzuerhalten), der Rückzahlung von Kapitalleasingverträgen, der allgemeinen und administrativen Ausgaben des Unternehmens, der Explorationsausgaben zur Erhöhung der Ressourcensicherheit in den produzierenden Minen, der Abschreibung der Kosten für die Stilllegung von Anlagen und der Rehabilitationszuschläge im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb. In den AISC nicht enthalten sind Kapitalausgaben für signifikante Verbesserungen in bestehenden Betrieben, die als expansiv angesehen werden, Explorations- und Evaluierungskosten im Zusammenhang mit dem Ressourcenwachstum, Rehabilitationskosten und Abschreibungen, die nicht mit dem laufenden Betrieb zusammenhängen, Finanzierungskosten, Schuldentilgung und Steuern. Die gesamten nachhaltigen Kosten werden durch die verkauften Goldunzen geteilt, um einen Wert pro Unze zu erhalten.

Durchschnittlich realisierter Preis pro verkaufter Unze

Der durchschnittlich realisierte Preis pro verkaufter Unze ist eine gängige Leistungskennzahl, die keine standardisierte Bedeutung hat. Die am ehesten vergleichbare Kennzahl, die gemäß IFRS erstellt wird, ist der Umsatz aus Goldverkäufen.

(2) Bereinigter Reingewinn

Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Gewinn je Aktie - unverwässert - schließen eine Reihe von vorübergehenden oder einmaligen Posten aus, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden, die eine Überleitung des bereinigten Nettogewinns zu den konsolidierten Abschlüssen bietet:

(in Tausend - außer Beträge je Aktie) Q4 2022 Q4 2021 2022 2021 Nettoeinkommen $14,502 $14,649 $43,344 $58,199 Zuschläge (abzüglich Steuereffekte): Transaktionskosten 26 807 4,868 1,643 Abschreibung des Inventars in Nevada (1,646) - 946 - Abschreibung von Mineralgrundstücken - - 2,265 - Bereinigter Reingewinn $12,882 $15,456 $51,422 $59,842 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien 460,153 341,351 444,800 337,813 Bereinigter Nettogewinn (-verlust) je Aktie - unverwässert $0.03 $0.05 $0.12 $0.18

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "könnten". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der für das Unternehmen geltenden Risikofaktoren finden Sie im Jahresbericht von Calibre für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr, der unter www.sedar.com verfügbar ist. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre auswirken können, wie z. B. potenzielle Sanktionen, die infolge der United States Executive Order 13851 vom 24. Oktober 2022 eingeführt wurden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69399Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69399&tr=1



