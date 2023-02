Das Unternehmen will die bereits bestehende Serienfertigung im französischen Faulquemont um zwei weitere Linien ergänzen. Die Stückzahlen sollen durch einen höheren Automatisierungsgrad verfünffacht werden und Lieferzeiten somit verkürzt werden.Im Frühjahr 2022 kündigte Viessmann an, eine Milliarde Euro in den Ausbau von Wärmepumpen und anderen grünen Klimalösungen zu investieren. Über 200 Millionen Euro flossen bereits in ein neues Wärmepumpen-Werk in Polen. Für die Erweiterung der Stromspeicher-Produktion investiert das Unternehmen nun mehr als 8 Millionen Euro in Frankreich. Damit will Viessmann ...

