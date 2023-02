Die Xing-Mutter New Work SE (ISIN: DE000NWRK013) wird eine Dividende von 3,16 Euro (Vorjahr: 2,80 Euro) an die Aktionäre ausschütten. Darüber hinaus wird die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 3,56 Euro (Vorjahr: 3,56 Euro) vorgeschlagen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 183,20 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,72 Prozent (ohne Sonderdividende). Die Hauptversammlung der New Work SE findet am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...