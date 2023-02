Der Brillenkonzern Fielmann AG (ISIN: DE0005772206) will den Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Im Jahr 2022 wurde für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro ausgeschüttet. Damit wird die Dividende halbiert. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 32,30 Euro liegt die ...

