Commerzbank -0.61% Scheid (SPECIAL2): Wie erwartet hat die Commerzbank-Aktie von der Entscheidung der Deutschen Börse, dass das Geldinstitut per 27. Februar für den Gasehersteller Linde in den Leitindex DAX aufrücken wird, profitiert. In der Spitze ging es bis auf mehr als 11,50 Euro nach oben. Da es im Umfeld solcher Indexentscheidungen oftmals zu Kursgewinnen kommt, habe ich versucht, dieses Phänomen mit einem Long-Trade auszunutzen. Da es nach Indexentscheidungen oftmals zu Gewinnmitnahmen kommt, habe ich mich von der Position bereits wieder getrennt. Gut so, denn die Commerzbank-Aktie hat vom Hoch rund zehn Prozent verloren. Insgesamt hätte der Gewinn meines Trades (0,77% bis 0,90 %) durchaus ...

