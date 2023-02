Selbst wenn Sie jetzt wieder mehr Zinsen auf Ihr Tagesgeld bekommen - die Inflation von derzeit 8,7 Prozent gleichen Sie damit nicht aus. Dafür ist eine größere Steigerung des Geldwertes nötig - und diese lässt sich für Kleinanleger am einfachsten an der Börse erzielen. ETF-Sparpläne minimieren dabei den Zeitaufwand und das Risiko. Durch die Aufteilung der Investitionssumme in monatliche Raten profitieren Sie außerdem vom Cost-Average-Effekt. In der neuen Ausgabe von einfach börse erfahren Sie was ...

