Der ehemalige Microsoft Gründer Bill Gates hat sich an dem Bierbrauer Heineken beteiligt. Die erworbenen Aktien stammen aus dem mexikanischen Beteiligungsunternehmen FEMSA, die ihren Anteil an dem Biebrauer auflösen möchten. Das geht aus einer Mitteilung der niederländischen Finanzaufsicht hervor. Gates erwarb demnach am 17. Februar 2023 rund 10,8 Millionen Aktien im Wert von 883 Millionen Euro, was einem Anteil von 3,76 Prozent am Heineken-Konzern entspricht. Am Markt kommen die Nachrichten gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...