Die 500 größten US-Konzerne im Börsenindex S&P haben in den letzten 12 Monaten eigene Aktien für 982 Mrd. USD zurückgekauft - so viel wie noch nie zuvor. Apple gab mit 88 Mrd. USD die meisten Geld aus, gefolgt von Alphabet mit 60 Mrd. USD. Viele deutsche Konzerne kaufen aktuell eigene Aktien zurück, darunter Linde mit knapp 10 Mrd. USD, Siemens und BASF mit jeweils 3 Mrd. EUR sowie Mercedes mit 4 Mrd. EUR. Dies verknappt das Angebot an Aktien und treibt die Kurse nach oben und obendrein können diese Rekordzahlen die Sorge vor einem schleichenden Verlust des Unternehmergeistes sowie Ethik und Moral auf den Chefetagen nicht zerstreuen.

