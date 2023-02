Nach dem schwachen Wochenauftakt legt der DAX am Donnerstag wieder deutlich zu und kletterte zwischenzeitlich sogar wieder über die 15.500-Punkte-Marke. Nachdem das Fed-Protokoll am Vorabend keine Überraschungen brachte, treiben starke Nvidia-Zahlen vor allem den Tech-Sektor wieder an. Auch im DAX haben mehrere Unternehmen Zahlen vorgelegt.Das Sitzungsprotokoll der Fed zeigte große Zustimmung für den kleinen Zinsschritt Anfang Februar, während über eine Zinspause nichts zu lesen war. Die Experten ...

