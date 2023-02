Fielmann hat die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 22 veröffentlicht, die im Wesentlichen (+/- 2%) den Erwartungen von AlsterResearch entsprachen. Vor dem Hintergrund einer gedämpften Konsumstimmung, steigender Personalkosten, aber auch stark rabattierter Verkaufspreise im Zusammenhang mit Fielmanns 50-jährigem Firmenjubiläum sank das EBITDA im GJ22 um 14% gegenüber dem Vorjahr. Dies löste im letzten Geschäftsjahr zwei Gewinnwarnungen aus und führte letztlich zu einer deutlichen Underperformance der Fielmann-Aktie in den letzten 12 Monaten (-27% vs. SDAX). Einzelne Q4-Ergebnisse könnten jedoch darauf hindeuten, dass sich die Gesamtsituation wieder verbessere (EBITDA +6% yoy), was die Analysten von AlsterResearch vorsichtig optimistisch stimme, dass Fielmann die Talsohle durchschritten habe. Negativ sei, dass Fielmann die vorgeschlagene Dividende halbieren möchte (EUR 0,75 vs. EUR 1,50 für das Jahr 21), um zusätzliche M&A-Kräfte zu erhalten. AlsterResearch stuft die Aktie erneut auf KAUFEN, das Kursziel bleibt unverändert bei EUR 50,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fielmann%20AG





