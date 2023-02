Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag

Unternehmen: ecotel communication ag

ISIN: DE0005854343



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

Kursziel: EUR 53,20 (bislang EUR 52,80)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Rekordergebnis und Rekorddividende



Nach der Veröffentlichung vorläufiger Eckdaten zum Jahresabschluss 2022e und eines Dividendenvorschlags von EUR 18,82 je Aktie hat die ecotel-Aktie einen neuen Allzeithöchststand von EUR 44,80 erreicht. Nachdem die vorläufigen Zahlen nochmals über unseren, im Laufe des vergangenen Jahres mehrfach angehobenen Erwartungen lagen, haben wir unser Kursziel auf EUR 53,20 von bislang EUR 52,80 angehoben. Trotz der bereits deutlichen Outperformance der ecotel-Aktie (+85,1% YoY) gegenüber dem DAX (+4,7% YoY) bestätigen wir angesichts einer von uns auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Base-Case-Kursperformance von 19,3% (inklusive zwischenzeitlich vereinnahmter Dividenden) unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication.



Getragen im Wesentlichen von Sondererträgen aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Internetressourcen in Höhe von EUR 14,9 Mio. und Erlösen aus dem Verkauf der 50,9%igen Beteiligung an easybell in Höhe von EUR 53,4 Mio. konnte ecotel communication im Geschäftsjahr 2022e ein Rekordergebnis (EBITDA) in Höhe von EUR 77,1 Mio. erzielen. Bereinigt um die genannten Sondereffekte lag das EBITDA mit EUR 9,2 Mio. leicht unter dem bereinigten EBITDA 2021 von EUR 9,7 Mio., was neben den gestiegenen Energiepreisen - wovon ecotel als Betreiberin eigener Rechenzentren unmittelbar betroffen ist - auch auf einen Anstieg der operativen Kosten zurückzuführen gewesen sein dürfte. Gleichwohl lagen die nun veröffentlichten Eckdaten durchweg über unseren, zuletzt mehrfach angehobenen Ertragsprognosen.

Der am 21. April 2023 stattfindenden Hauptversammlung wird eine Dividende von 18,82 EUR je Aktie vorgeschlagen. Sie setzt sich aus einer Basisdividende von EUR 0,82 und einer Sonderdividende von EUR 18,00 zusammen. Bezogen auf den operativ verdienten Dividendenanteil entspricht dies einer Dividendenrendite von aktuell 1,9%.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26457.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

